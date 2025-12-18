7PAGINAS

Jueves 18 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Municipio de Federación firmó convenio con UDA que congrega a los docentes para Promover la visita del sector a la ciudad

La Municipalidad de la ciudad de Federación, en hora de la mañana de este jueves, firmó un convenio marco de colaboración con la Unión Docentes Argentinos (UDA), con el objetivo de promover el derecho a la recreación, el esparcimiento y el turismo, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y el sector docente.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El acuerdo fue suscripto por el Presidente Municipal, Ricardo Bravo, y por la profesora María Lila Román, en representación de la Unión Docentes Argentinos. A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que favorezcan el acceso a propuestas recreativas y turísticas, tanto a nivel local como regional y nacional.

En el marco del convenio, la Municipalidad de Federación otorgará a los afiliados de UDA un beneficio del treinta por ciento de descuento sobre el valor de la entrada general al Parque Termal. Por su parte, la Unión Docentes Argentinos asumió el compromiso de difundir los beneficios acordados en toda la región y el país, así como de coordinar acciones conjuntas que permitan potenciar esta iniciativa.

Este tipo de acuerdos reafirma la decisión del Municipio de continuar impulsando políticas que promuevan el turismo social y el acceso equitativo a los servicios y atractivos de Federación, consolidando a la ciudad como un destino abierto y accesible para todos.