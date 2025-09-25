El Municipio de Federación impulsa charlas de Educación Sexual Integral en las escuelas

La actividad se desarrolló en la Escuela Normal “Domingo Faustino Sarmiento” y estuvo destinada a alumnos de los primeros años. La charla fue dictada por las licenciadas en Obstetricia Lorena Véliz y Celeste Navarro, junto al director de Salud municipal, Carlos González.

Desde la Dirección de Salud se destacó que este tipo de encuentros se realizan en diferentes establecimientos educativos de Federación, con el propósito de brindar a los estudiantes herramientas y conocimientos sobre métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades, cuidado y respeto del cuerpo, y la importancia de las relaciones saludables.