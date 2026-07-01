El Municipio de Federación informa que a partir de este miércoles se acreditan tanto el sueldo como el aguinaldo

Una muy buena noticia para todos los trabajadores municipales de Federación, teniendo en cuento el difícil contexto que atraviesa la economía, y con un Municipio que gracias a mantener sus finanzas ordenadas y optimizando los recursos municipales, continúa manteniendo uno de los sueldos municipales más altos de la Provincia de Entre Ríos, algo que su Intendente Ricardo Bravo siempre ha destacado, el importante rol que juega el trabajador municipal para prestar el mejor servicio para el bienestar de todos los vecinos de la ciudad