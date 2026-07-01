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Miércoles 1 de julio de 2026
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El Municipio de Federación informa que a partir de este miércoles se acreditan tanto el sueldo como el aguinaldo

La Municipalidad de la ciudad de Federación informó a 7Paginas que, durante la tarde de este miércoles 01 de julio, a partir de las 16:00 horas, estarán disponibles para el cobro los haberes del personal municipal, tanto el sueldo como el aguinaldo correspondiente a este mes.
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Redacción 7Paginas

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Una muy buena noticia para todos los trabajadores municipales de Federación, teniendo en cuento el difícil contexto que atraviesa la economía, y con un Municipio que gracias a mantener sus finanzas ordenadas y optimizando los recursos municipales, continúa manteniendo uno de los sueldos municipales más altos de la Provincia de Entre Ríos, algo que su Intendente Ricardo Bravo siempre ha destacado, el importante rol que juega el trabajador municipal para prestar el mejor servicio para el bienestar de todos los vecinos de la ciudad