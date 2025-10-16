El municipio de Federación mejora los caminos de la producción

El municipio de Federación, a través del área de Obras Públicas, inició este jueves una serie de trabajos de limpieza y mejoras en los caminos rurales de las zonas de San Bosco y Colonia La Nueva, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir incendios forestales.

Estas acciones se pusieron en marcha luego de la recorrida del intendente Ricardo Bravo, quien días atrás visitó el lugar para dialogar con los vecinos y evaluar las necesidades vinculadas al mantenimiento de los caminos de la producción.

Según informaron desde el municipio, los trabajos incluyen desmalezado, limpieza de cunetas y acondicionamiento general de la traza vial, tareas fundamentales para garantizar el tránsito seguro de los productores y vecinos de la zona.

Además del mejoramiento vial, la intervención apunta a reducir el riesgo de incendios en los montes aledaños, una preocupación manifestada por los habitantes rurales ante la proximidad del verano y las altas temperaturas.

Desde la gestión de Ricardo Bravo destacaron que este tipo de obras forman parte de un plan integral de mantenimiento rural, orientado a acompañar a los productores locales y mejorar la conectividad entre las distintas zonas del ejido federativo.

Con información de prensa municipal

Redacción 7Paginas