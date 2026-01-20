El Municipio de Federación profundiza los trabajos de Servicios Públicos en distintos sectores de la ciudad

Desde el área municipal se destacó a 7Paginas que, con una nueva dinámica de acción, se logró recuperar camiones, vehículos y equipamiento esencial para este tipo de tareas, lo que permitió intensificar las labores en el territorio. Vecinos de diferentes sectores manifestaron que los cambios ya comienzan a notarse, especialmente en lo que respecta al ordenamiento y la limpieza general de la ciudad.

Entre los trabajos realizados se destacan las tareas de desmalezamiento en los alrededores de la Avenida Sixto Ríos, camino al ex emplazamiento, así como la limpieza y mantenimiento del cantero central de la Avenida Eva Perón. Estas acciones continuarán desarrollándose en otros espacios públicos con el objetivo de contribuir al embellecimiento urbano.

Asimismo, se llevan adelante trabajos de acondicionamiento y mantenimiento integral en distintos sectores del Cementerio Municipal, apuntando a preservar un espacio de profundo valor simbólico para la memoria y el recogimiento de las familias federaenses.

En los barrios de CAFESG, el personal municipal realizó tareas de limpieza y corte de césped en terrenos baldíos, especialmente en la zona de calle Coronel Salas y arterias aledañas, mejorando las condiciones ambientales y de seguridad del sector.

Además, se concretaron reparaciones de cañerías en calle Belgrano y recambios de luminarias en la vía pública, entre otras intervenciones destinadas a optimizar los servicios básicos.

Por otro lado, durante el fin de semana, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos colaboró con personal y maquinaria para el traslado de cinco palmeras en el Club Social y Deportivo Federación, a pedido de la institución, con el objetivo de mejorar el entorno de la cancha deportiva.