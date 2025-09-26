El Municipio de Federación realiza jornadas de Educación y Prevención Vial

Esta semana se compartió una nueva jornada de concientización en la Escuela Primaria de Adultos N° 50, donde el Área de Recursos Humanos e Inspección General brindaron una charla sobre la importancia de respetar las normas viales.

Además, el equipo de trabajo realizó operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de concientizar a conductores de motos y automóviles sobre la obligatoriedad de portar la documentación y circular de manera responsable.

La educación y la prevención son claves para construir juntos una convivencia vial más segura.

Prensa municipal