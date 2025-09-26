7PAGINAS

Viernes 26 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Municipio de Federación realiza jornadas de Educación y Prevención Vial

El Municipio de la ciudad de Federación, a través del área de Inspección General sigue trabajando por una ciudad más segura en materia de tránsito, por los cual realizan jornadas de concientización sobre la importancia de respetar las normas viales
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Esta semana se compartió una nueva jornada de concientización en la Escuela Primaria de Adultos N° 50, donde el Área de Recursos Humanos e Inspección General brindaron una charla sobre la importancia de respetar las normas viales.

Además, el equipo de trabajo realizó operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de concientizar a conductores de motos y automóviles sobre la obligatoriedad de portar la documentación y circular de manera responsable.

La educación y la prevención son claves para construir juntos una convivencia vial más segura.

Prensa municipal