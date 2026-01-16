7PAGINAS

Viernes 16 de enero de 2026
El Municipio de Federación realizó trabajos de acondicionamiento en el Paseo Las Palmeras

La Municipalidad de Federación llevó adelante una serie de trabajos de acondicionamiento y puesta en valor en el Paseo Las Palmeras, uno de los espacios públicos más concurridos y elegidos tanto por vecinos como por turistas, por su entorno natural y su atractivo paisajístico.
Según lo informado a 7Paginas, las tareas fueron impulsadas por el presidente municipal Ricardo Bravo y ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas. Entre los trabajos realizados se destaca el reacondicionamiento integral de los baños del paseo, que fueron dejados en óptimas condiciones para su uso, mejorando así los servicios disponibles para quienes visitan el lugar.

Además, personal municipal efectuó tareas de limpieza general y corte de césped en todo el sector que comprende el paseo, contribuyendo a mantener el orden, la higiene y la buena presentación de este espacio recreativo.

Desde el municipio resaltaron la importancia de conservar en buen estado los espacios públicos, al tiempo que convocaron a la comunidad a colaborar en su cuidado. El Paseo Las Palmeras es un lugar pensado para el disfrute de todos, por lo que su preservación es una responsabilidad compartida.