7PAGINAS

Miércoles 18 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

El Municipio de Federación realizó una Jornada de atención Médica y vacunación en el Ex Emplazamiento

El Municipio de la ciudad de Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, realizó este miércoles una jornada de atención médica en el Ex Emplazamiento, con el objetivo de completar las fichas escolares obligatorias, de cara al inicio del ciclo lectivo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el C.A.P.S. Perpetuo Socorro, se brindó atención médica (Dra. Mónica Hernández) y odontológica (Odontólogo Domingo Flurín). También se completaron esquemas de vacunación.

Estuvo presente el Secretario de Desarrollo Humano y Salud Oscar González, junto al Director de Salud Carlos González y responsables de distintas áreas de la mencionada Secretaría.

En la oportunidad, personal de Salud Municipal realizó una recorrida por el barrio del ex emplazamiento, a fin de dar continuidad con el trabajo de promoción sanitaria.

DIENTE SANO

El Proyecto «Diente Sano» es una actividad impulsada por el odontólogo Domingo Flurín, que se lleva a cabo desde hace 30 años en la ciudad.

Se presta un servicio de promoción, prevención y atención primaria de salud bucodental. El objetivo es contribuir con este aspecto esencial para la salud general, trabajando con las comunidades más vulnerables.