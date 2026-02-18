El Municipio de Federación realizó una Jornada de atención Médica y vacunación en el Ex Emplazamiento

En el C.A.P.S. Perpetuo Socorro, se brindó atención médica (Dra. Mónica Hernández) y odontológica (Odontólogo Domingo Flurín). También se completaron esquemas de vacunación.

Estuvo presente el Secretario de Desarrollo Humano y Salud Oscar González, junto al Director de Salud Carlos González y responsables de distintas áreas de la mencionada Secretaría.

En la oportunidad, personal de Salud Municipal realizó una recorrida por el barrio del ex emplazamiento, a fin de dar continuidad con el trabajo de promoción sanitaria.

DIENTE SANO

El Proyecto «Diente Sano» es una actividad impulsada por el odontólogo Domingo Flurín, que se lleva a cabo desde hace 30 años en la ciudad.

Se presta un servicio de promoción, prevención y atención primaria de salud bucodental. El objetivo es contribuir con este aspecto esencial para la salud general, trabajando con las comunidades más vulnerables.