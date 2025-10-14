7PAGINAS

Martes 14 de octubre de 2025
El Municipio de Federación recuerda que continúa abierta la inscripción a los cursos autoasistidos del Programa Fomentar Empleo

La Municipalidad de Federación, a través de la Oficina de Empleo dependiente de la Dirección de Producción y Ambiente, informó que sigue abierta la inscripción a los Cursos Autoasistidos del Programa Fomentar Empleo, una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que busca promover la formación y capacitación laboral de vecinos y vecinas de la ciudad.
Redacción 7Paginas

Estos cursos, disponibles en modalidad virtual y autoasistida, permiten a los participantes capacitarse a su propio ritmo y obtener un certificado oficial de aprobación, emitido por el Ministerio.

Desde el área municipal explicaron los pasos para inscribirse:

  1. Ingresar al portal oficial www.portalempleo.gob.ar
  2. Registrarse completando los datos solicitados (DNI, número de trámite, correo electrónico y una contraseña).
  3. Confirmar la inscripción a través del correo electrónico que se recibe tras la verificación de los datos.
  4. Ingresar nuevamente al portal, completar el Currículum Vitae y autorizar a la Oficina de Empleo para gestionar postulaciones.
  5. En la sección Capacitate, seleccionar los cursos disponibles en la modalidad “Distancia Auto Asistida” correspondientes a la Agencia Territorial Entre Ríos.

Una vez completado el curso, los participantes podrán descargar su certificado directamente desde el Portal Empleo.

Para obtener más información o asistencia en el proceso de inscripción, se puede llamar al (3456) 589528 o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo Municipal, ubicada en Avenida San Martín y Las Hortensias, primer piso del Centro Cívico.

La Municipalidad destacó que esta herramienta forma parte de las acciones destinadas a promover la inserción laboral, fortalecer las habilidades de los vecinos y acompañar su desarrollo profesional.

 