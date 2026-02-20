El Municipio de Federación recuerda que están abiertas las inscripciones a la Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios

¿Te apasiona el turismo, la atención al público y la organización de servicios turísticos?

La Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios es tu oportunidad para formarte profesionalmente y crecer en un sector con gran proyección laboral.

Estudia turismo en Federación y aprovecha todo su potencial:

Federación es un destino turístico consolidado, con termas, parque acuático, historia, naturaleza, hotelería, gastronomía, eventos y servicios que generan trabajo todo el año. Estudiar turismo acá te permite aprender desde la realidad, conocer el funcionamiento del sector local y prepararte para trabajar o emprender sin irte de tu lugar.

Formación con salida laboral – TÍTULO DE VALIDEZ NACIONAL

Vinculación con el turismo local

Desarrollo económico y cultural de la región

Extensión Áulica Federación de la Escuela Normal N°15 de Concordia.

Esc. N° 68 “PNA” – Pio XII 151

Consultas e informes: 3456 413549

tecnicatura.turismo.federacion@gmail.com

@tecturismofederacion

Elegí estudiar turismo. Elegí crecer en tu ciudad.