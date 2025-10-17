7PAGINAS

Viernes 17 de octubre de 2025
El municipio de Federación recuperó un inmueble cedido a Gendarmería y ya evalúan su destino

En la jornada de este viernes, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, encabezó la firma del Acta de Recepción de una vivienda que estaba en comodato a Gendarmería Nacional desde el año 2010. El acto contó con la presencia del Comandante Matías Pérez, jefe del Escuadrón 4 de Concordia, quien formalizó la entrega del inmueble al municipio.
La vivienda en cuestión pertenece al patrimonio municipal y había sido cedida a Gendarmería a través del decreto N° 1038/10, para uso institucional durante un período determinado. Concluido el plazo establecido, ambas partes acordaron la devolución del bien al municipio, lo que quedó plasmado en el acta firmada este viernes.

Según pudo saber 7Paginas a través de una fuente confiable, el inmueble podría tener un nuevo destino de utilidad pública, ya que se analiza la posibilidad de que allí funcione el Juzgado de Faltas Municipal, recientemente conformado con sus nuevas autoridades.

De concretarse esta iniciativa, el espacio recuperado serviría para fortalecer el funcionamiento institucional del municipio, dotando al área de Faltas de un lugar propio para la atención al público y la gestión administrativa.

Desde el Ejecutivo destacaron el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales y la recuperación del patrimonio público, que permitirá seguir ampliando los servicios municipales para los vecinos de Federación.