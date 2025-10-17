El municipio de Federación recuperó un inmueble cedido a Gendarmería y ya evalúan su destino

La vivienda en cuestión pertenece al patrimonio municipal y había sido cedida a Gendarmería a través del decreto N° 1038/10, para uso institucional durante un período determinado. Concluido el plazo establecido, ambas partes acordaron la devolución del bien al municipio, lo que quedó plasmado en el acta firmada este viernes.

Según pudo saber 7Paginas a través de una fuente confiable, el inmueble podría tener un nuevo destino de utilidad pública, ya que se analiza la posibilidad de que allí funcione el Juzgado de Faltas Municipal, recientemente conformado con sus nuevas autoridades.

De concretarse esta iniciativa, el espacio recuperado serviría para fortalecer el funcionamiento institucional del municipio, dotando al área de Faltas de un lugar propio para la atención al público y la gestión administrativa.

Desde el Ejecutivo destacaron el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales y la recuperación del patrimonio público, que permitirá seguir ampliando los servicios municipales para los vecinos de Federación.