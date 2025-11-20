El Municipio de Feliciano firma convenio provincial para reducir tasas eléctricas, pero advierte: «Será un esfuerzo pulverizado por el tarifazo nacional»

Según lo acordado, este esfuerzo municipal podría impactar en una reducción impositiva de hasta un 6% en el valor final que pagan los usuarios en sus facturas de luz.

Sin embargo, el Intendente expresó serias reservas sobre el impacto real de esta medida a corto plazo. «Con el inminente aumento que el Gobierno Nacional otorgará a corto plazo a las tarifas energéticas, este esfuerzo municipal será pulverizado, y el vecino no podrá ver una disminución significativa en su bolsillo», señaló el mandatario local.

La adhesión al convenio provincial implica un costo financiero considerable para las arcas municipales. El municipio deberá empezar a abonar aproximadamente 10 millones de pesos más por mes, lo que se traduce en un gasto anual adicional de 120 millones de pesos.

Esta nueva erogación impactará directamente en la capacidad de gestión local. «Esta situación nos impedirá realizar obras públicas municipales esenciales en materia de energía e iluminación», afirmó el Intendente, subrayando el dilema fiscal que enfrenta la administración.

El mensaje final de la administración es claro: a pesar de los esfuerzos locales por contener los costos, la boleta de luz seguirá siendo cara para el bolsillo de los argentinos y, en particular, de los entrerrianos, debido a decisiones macroeconómicas que superan la órbita municipal.

#MásEfectoQueRealidad #ObraPúblicaCero