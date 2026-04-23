El municipio ejecuta obras para resolver problemas en distintos sectores de Concordia

En el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, la Municipalidad de Concordia avanza con un frente de obras diseñado para dar respuesta a demandas que llevaban décadas sin solución. Este miércoles, el intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió los sectores intervenidos para supervisar los avances técnicos.

Durante la recorrida, Azcué puso de relieve un dato central para la administración: «Todas estas obras se hacen con mano de obra y 100% con recursos municipales, con nuestros empleados y nuestras máquinas», afirmó, vinculando este despliegue al manejo eficiente de las arcas públicas y al cumplimiento de los contribuyentes.

Solución a las inundaciones en calle Victorino Simón

Uno de los puntos clave visitados fue la calle Victorino Simón, entre boulevard San Lorenzo y Tucumán. En este sector, se trabaja en la conexión de pluviales para terminar con los anegamientos crónicos.

«En este lugar, ante cada lluvia y por haberse hecho mal las cosas en el pasado, los vecinos sufrían las consecuencias», señaló Azcué. Por su parte, Esquibel detalló que la pendiente de la zona arrastraba arena y pedregullo que taponaba los entubamientos deficientes, dañando el asfalto y exigiendo operativos de limpieza constantes. La nueva obra busca un encauce definitivo del agua.

Innovación técnica en Coldaroli y La Rioja

En la intersección de Coldaroli y La Rioja, el municipio encara un bacheo especial para solucionar un problema histórico provocado por una vertiente natural.

Técnica aplicada: Se está construyendo un lecho filtrante con geotextil para estabilizar el suelo.

Niveles: El plan incluye replantear los niveles de los badenes para asegurar que el agua de la vertiente no deteriore el nuevo pavimento.

Cordón cuneta en el barrio Parque Río Uruguay

La comitiva también supervisó el inicio de un ambicioso plan de cordón cuneta en Avenida Chajarí y Salto Uruguayo. La planificación para esta zona es extensa: se prevé intervenir un total de 30 manzanas, lo que irá acompañado de un programa integral de mantenimiento vial para mejorar la transitabilidad de todo el barrio.

Finalmente, el secretario Fernando Esquibel fue categórico respecto a la calidad de los trabajos: “Estamos resolviendo problemas que hace mucho tiempo deberían haber estado solucionados, pero que no se hacían de manera correcta. Hoy la prioridad es que la obra quede bien y funcione para siempre”.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas