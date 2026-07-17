El municipio escuchó a los feriantes, y por eso impulsará tarifas especiales para la Fiesta de San Cayetano

Luego del reclamo planteado por los feriantes que participan cada año de la Fiesta Patronal de San Cayetano, la Municipalidad de Concordia anunció que elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer un régimen tarifario especial destinado exclusivamente a quienes formen parte de esta tradicional celebración religiosa.

Segun supo 7Paginas, la decisión fue tomada por el Departamento Ejecutivo a pedido del intendente Francisco Azcué, tras la reunión mantenida con artesanos, emprendedores y comerciantes que habían manifestado su preocupación por los valores establecidos inicialmente para la habilitación de los puestos.

Desde el Municipio explicaron que la iniciativa surge del diálogo con los propios feriantes y tiene como objetivo reconocer las características particulares de la Fiesta de San Cayetano, diferenciándola de otras actividades comerciales temporarias que se realizan en la ciudad.

Con ese fin, el proyecto propone incorporar una nueva categoría denominada «Feriantes en Festividades Religiosas», con tarifas diferenciadas según el rubro y la superficie ocupada por cada puesto.

Las autoridades señalaron que la medida busca facilitar la participación de los emprendedores dentro de un marco normativo claro y garantizar una adecuada organización de una de las celebraciones religiosas más importantes de Concordia, que cada año convoca a miles de fieles y visitantes.

Las tarifas propuestas

De aprobarse la ordenanza, los valores diarios para participar de la feria serán los siguientes:

Artesanías (gazebo o estructura de hasta 3 x 3 metros): $25.000.

Maquillaje artístico, peinados y servicios similares: $25.000.

Gastronomía, indumentaria y venta de productos en general: $40.000.

Food Trucks: $75.000.

Juegos infantiles y servicios (hasta 3 x 3 metros): $25.000.

Juegos infantiles y servicios de mayor superficie (hasta 25 metros cuadrados): $100.000.

Estos valores representan una reducción respecto de los montos inicialmente informados, que habían generado un fuerte malestar entre los feriantes y motivaron pedidos de revisión.

Inscripción desde el 27 de julio

La Municipalidad informó además que, una vez aprobada la ordenanza por el Concejo Deliberante, la inscripción para participar de la feria se realizará entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

El trámite será exclusivamente de manera online, a través del Portal del Ciudadano de la Municipalidad de Concordia.

Con esta propuesta, el Ejecutivo municipal busca dar respuesta a las inquietudes planteadas por los feriantes y promover una mayor participación en la tradicional Feria de San Cayetano, considerada uno de los eventos religiosos y populares más convocantes de la ciudad.