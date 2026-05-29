El municipio presentó el proyecto de «Botón Antipánico» para las escuelas de Concordia

Con el objetivo de estructurar una política integral de prevención y brindar un blindaje operativo a los establecimientos educativos, la Municipalidad de Concordia presentó formalmente ante la Dirección Departamental de Escuelas el proyecto para la implementación del sistema “Botón Antipánico para Instituciones Educativas”. Se trata de una plataforma tecnológica diseñada para optimizar los mecanismos de protección, agilizar el monitoreo en tiempo real y garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o vulnerabilidad dentro del entorno escolar.

La iniciativa es impulsada de manera directa por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno local. El propósito central es articular una red de contención eficaz que involucre activamente a la Dirección Departamental de Escuelas, las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia médica y los organismos provinciales competentes.

Respuesta a una realidad compleja en las secundarias

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la gestión local, la propuesta surge como respuesta directa a la creciente preocupación y los insistentes pedidos de auxilio expresados por rectores y rectoras de diversas escuelas secundarias del departamento Concordia. Las comunidades educativas alertaron recientemente sobre una marcada escalada de situaciones de violencia, amenazas, agresiones físicas y conflictos territoriales complejos que impactan de forma negativa en la convivencia diaria y en el normal desarrollo de las trayectorias escolares de los alumnos.

“Sabemos que la violencia social muchas veces ingresa a las escuelas y que los equipos directivos y docentes están enfrentando situaciones cada vez más complejas. Este sistema permitirá mejorar drásticamente los tiempos de respuesta y acompañar a las instituciones con herramientas tecnológicas y operativas concretas”, fundamentó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart.

El funcionario destacó además que la medida busca “dar una respuesta de fondo a una problemática que hoy preocupa profundamente a toda la comunidad”. Asimismo, aclaró que la puesta en marcha de la tecnología estará acompañada por instancias obligatorias de capacitación destinadas a directivos y personal autorizado de cada establecimiento, donde se definirán rigurosos protocolos de actuación para evitar falsas alarmas y actuar con fluidez.

Tecnología con sello municipal y articulación directa

El sistema contempla que cada institución educativa sea dotada de dispositivos físicos o, principalmente, de aplicaciones móviles instaladas en los teléfonos del personal jerárquico, las cuales estarán enlazadas directamente con una central de monitoreo. Ante una situación de riesgo inminente, la activación de la alerta disparará un aviso geolocalizado que coordinará de inmediato la intervención en el lugar de la Policía de Entre Ríos, efectores de salud o los organismos de asistencia social pertinentes.

Un dato relevante indicado a 7Paginas, es que el diseño, programación y soporte técnico de la aplicación estará a cargo de la propia Municipalidad de Concordia, a través de los profesionales de la Dirección de Informática, garantizando la soberanía del software y la velocidad de actualización del sistema.

La seguridad como un eje prioritario de la gestión

Por su parte, el intendente Francisco Azcué remarcó de manera contundente que la seguridad urbana y la prevención del delito constituyen ejes prioritarios e innegociables de su administración municipal. El jefe comunal sostuvo que el Estado debe intervenir de manera coordinada con las instituciones intermedias para colaborar activamente en la erradicación de estas problemáticas que vulneran los derechos de niños, adolescentes y trabajadores de la educación.

En ese sentido, Azcué subrayó que la propuesta del botón antipánico no debe leerse como un hecho aislado, sino como parte de una política pública mucho más amplia vinculada a la prevención comunitaria, la presencia territorial en los barrios periféricos y el fortalecimiento institucional.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron finalmente que la incorporación de los colegios al sistema se coordinará minuciosamente de forma conjunta con las autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas, previéndose un despliegue de forma progresiva y por etapas una vez cumplimentadas las instancias administrativas, técnicas y de conectividad de rigor.