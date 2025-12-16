El municipio recibió un inmueble que estaba cedido a la Policía de Entre Ríos

El inmueble había sido ocupado por la Jefatura Departamental de Policía de Federación durante varios años. Cumplido el plazo correspondiente y acordada la restitución, se procedió a la entrega de la vivienda a la Municipalidad.

El acto fue suscripto por el Presidente Municipal, Ricardo Bravo, y por el representante de la Jefatura Departamental de Policía, Comisario Inspector Héctor Riquelme, dejando constancia de la correcta relación institucional mantenida durante la vigencia del contrato y de la voluntad de cooperación entre ambas instituciones.

Esta recuperación de un bien municipal permitirá al Municipio disponer nuevamente del inmueble para los fines que se consideren pertinentes en beneficio de la comunidad.