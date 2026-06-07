El Municipio reforzó la iluminación y realizó tareas integrales de mantenimiento en barrios de la zona sur de Concordia

En esta oportunidad, a través de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevaron adelante importantes intervenciones en barrios de la zona sur.

Entre las tareas realizadas se destaca la colocación de nuevas luminarias y la instalación de aproximadamente 150 metros de cableado para el sistema de alumbrado público en Cortada 73, entre Carretera La Cruz y Cortada 23. Estas mejoras permitirán optimizar la iluminación del sector, favoreciendo una mayor seguridad durante las horas nocturnas y mejores condiciones de transitabilidad para quienes circulan por la zona.

Además, las cuadrillas municipales efectuaron trabajos de mantenimiento del sistema de iluminación existente y tareas de puesta en valor en playones deportivos, espacios que son utilizados diariamente por vecinos, jóvenes y familias para actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

Las acciones también incluyeron la participación del área de Higiene Urbana, que desarrolló operativos de desmalezado y limpieza integral, contribuyendo al ordenamiento y embellecimiento de los espacios públicos.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido en los distintos barrios de Concordia, articulando esfuerzos entre diversas dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos para dar respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos y continuar mejorando la infraestructura urbana en cada sector de la ciudad.

Los trabajos se enmarcan en un plan integral de mantenimiento y mejoramiento de servicios que busca fortalecer la presencia municipal en los barrios y garantizar espacios públicos más seguros, limpios y adecuados para toda la comunidad.