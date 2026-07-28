El Museo Móvil llega al Parque Termal de Federación con la muestra histórica «Una foto, una época»

La propuesta se desarrollará durante las mañanas del martes 28 y miércoles 29 de julio, con la exposición fotográfica itinerante «Una foto, una época», una muestra que invita a recorrer la transformación de la ciudad desde el antiguo emplazamiento hasta la actual Federación.

La exposición reúne imágenes de gran valor patrimonial que permiten conocer cómo era la antigua ciudad antes de la relocalización y compararla con el crecimiento y desarrollo del nuevo emplazamiento.

A través de fotografías históricas, los visitantes podrán observar la evolución urbana de Federación, descubriendo edificios, espacios públicos y paisajes que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad.

La iniciativa busca mostrar que la transformación de Federación fue mucho más que un cambio geográfico, constituyéndose en un proceso histórico que marcó profundamente la identidad de sus habitantes.

Desde la coordinación del museo señalaron que el principal objetivo es acercar el patrimonio histórico local a quienes llegan a disfrutar de uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La muestra permitirá a los visitantes conocer el proceso de relocalización que vivió Federación, considerado uno de los hechos más trascendentes de su historia, mediante un recorrido visual que compara el ayer y el presente de distintos sectores emblemáticos.

El Museo Móvil contará con la presencia de personal especializado del Museo José María Dalorso, que acompañará a los visitantes brindando explicaciones y respondiendo consultas sobre la historia de la ciudad, la antigua Federación y el desarrollo del nuevo emplazamiento.

La exposición podrá visitarse con acceso libre durante:

Martes 28 de julio, de 9:00 a 12:00 horas.

Miércoles 29 de julio, de 9:00 a 12:00 horas.

La actividad se desarrollará en el ingreso al Parque Termal de Federación y está destinada tanto a turistas como a vecinos interesados en redescubrir la historia federaense a través de una propuesta cultural abierta, didáctica y accesible para toda la familia.