El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

El músico integra la Mafia Jinglera, el grupo que cada semana le da vida a la Fábrica de Jingles en el streaming de Gelatina con Pedro Rosemblat. Se presentará en el Patio de Arandú el miércoles 15 dando inicio a los festejos con los que el Espacio Cultural celebrará 12 años de gestión cultural autogestiva.

Durante la cuarentena por la pandemia nacieron las “Canciones Compañeras”, en las que el artista reemplaza las letras de canciones populares por otras con contenidos de actualidad con un tinte humorístico y de militancia. Así nació el ya clásico “Hubo un tiempo que fui trosco”. Participó de “La Gran Estafa” por AM 750 y luego acompañó el nacimiento del streaming Gelatina y la Fábrica de Jingles, desde el 2023.

Además, integra la banda “La Simona y su Difamada Orquesta”, proyecto musical con más de 20 años de trayectoria, que supo telonear al ex Sumo, Alejandro Sokol. En el 2020, su primera canción como solista, «Estela», fue elegida por el productor Sergio Perata para homenajear a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 90. Entonces la grabó junto a León Gieco, Piero, Liliana Herrero, Raly Barrionuevo, Lisandro Aristimuño y Agustín Ronconi.

El show en Concordia del Negro Andante se realizará el miércoles 15 de octubre a las 21 hs en el Patio de Arandú (La Rioja 468).

Las entradas anticipadas se pueden comprar online en Passline, accediendo a diferentes descuentos (inclusive 4 entradas al precio de 3). En puerta, las entradas tendrán un valor mayor.

Comprar entradas en https://www.passline.com/eventos/negro-andante-en-concordia-er