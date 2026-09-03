El Niño anticipa un escenario más lluvioso y aumenta la preocupación por las inundaciones en el Litoral

La presencia del fenómeno de El Niño vuelve a poner el foco sobre el comportamiento del clima en la Argentina y, particularmente, sobre las condiciones que podrían registrarse durante los próximos meses en la región del Litoral.

El meteorólogo José Bianco explicó que la influencia de El Niño no permite determinar con precisión qué ciudad se inundará ni establecer cuándo ocurrirá un episodio puntual. Sin embargo, sostuvo que el fenómeno sí permite anticipar una tendencia general hacia un escenario más húmedo en amplias zonas del país.

En ese sentido, advirtió que la Argentina podría atravesar un “futuro lluvioso”, con escenarios “mucho más proclives a la inundación que a la normalidad”, especialmente en las regiones vinculadas a grandes cuencas hidrográficas como las de los ríos Paraná y Uruguay.

La advertencia adquiere especial relevancia para Entre Ríos, ubicada entre los territorios atravesados por los principales cursos de agua de la cuenca del Plata y con numerosas localidades asentadas en cercanías de los ríos.

El Litoral, entre las regiones más sensibles

Los efectos de El Niño no son iguales en todo el territorio argentino, ya que dependen de la intensidad del fenómeno, la región y la época del año.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por el meteorólogo Madelón a Infobae, durante la primavera y el verano el noreste argentino suele presentar precipitaciones por encima de los valores normales durante una fase de El Niño.

Históricamente, gran parte del centro y noreste del país registra un incremento de las lluvias durante estos períodos, mientras que el Litoral aparece entre las regiones más sensibles.

En los episodios de mayor intensidad, provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones pueden quedar expuestas a tormentas más frecuentes y precipitaciones de mayor intensidad.

Un evento fuerte podría traducirse además en lluvias superiores a las habituales durante varios meses, aumentando la posibilidad de anegamientos urbanos, saturación de los sistemas de desagües y complicaciones en sectores vulnerables.

El comportamiento de los grandes ríos

Otro de los factores que genera preocupación está relacionado con la posibilidad de que las precipitaciones sostenidas tengan impacto sobre los grandes ríos de la cuenca del Plata.

El Niño no significa que necesariamente se produzca una inundación en una determinada localidad, pero sí puede favorecer las condiciones para que los niveles de los ríos y arroyos aumenten cuando las lluvias se acumulan durante períodos prolongados.

Por ese motivo, Bianco remarcó la importancia de la prevención, la infraestructura y el uso de los pronósticos meteorológicos antes de que se produzcan los eventos de tormentas.

La posibilidad de anticiparse resulta especialmente importante en ciudades y localidades que cuentan con antecedentes de inundaciones y que deben prepararse para escenarios de precipitaciones extraordinarias.

Una región de lluvias que excede las fronteras argentinas

Las proyecciones también señalan que el escenario de mayores precipitaciones podría extenderse hacia sectores del sur de Brasil.

Según las estimaciones mencionadas por Madelón, uno de los principales núcleos de lluvias podría ubicarse en los estados brasileños de Santa Catarina y Río Grande do Sul, además de Misiones, Corrientes, sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

Se trata de una zona particularmente relevante por su conexión con los grandes ríos que forman parte de la cuenca del Plata.

Mientras tanto, otras regiones de Sudamérica podrían atravesar condiciones diferentes. Las proyecciones anticipan un escenario más seco en el Amazonas, buena parte del norte de Sudamérica y Centroamérica, con un consecuente incremento del riesgo de incendios en bosques y selvas.

Prevención ante un escenario de mayor humedad

Los especialistas coinciden en que la llegada de El Niño no permite realizar pronósticos puntuales con meses de anticipación, pero sí aporta información sobre tendencias climáticas que pueden ser utilizadas para planificar.

Para el Litoral argentino, donde las lluvias y el comportamiento de los grandes ríos tienen un impacto directo sobre las poblaciones, el escenario obliga a reforzar la vigilancia meteorológica y las tareas de prevención.

En Entre Ríos, la atención estará puesta especialmente en la evolución de las precipitaciones y de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay, además del comportamiento de arroyos y sistemas de drenaje urbanos.

El mensaje de los especialistas apunta, fundamentalmente, a no esperar a que llegue una emergencia: un escenario más lluvioso requiere planificación, infraestructura adecuada y decisiones basadas en información meteorológica actualizada.

Con informacion de Infobae

Redaccion de 7Paginas