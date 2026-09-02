El Niño: Monte Caseros registró más de 114 milímetros de lluvia en agosto y acumula 957,9 mm en lo que va de 2026

En el marco del seguimiento de las condiciones climáticas en la región, la ciudad de Monte Caseros registró durante el mes de agosto de 2026 un total de 114,3 milímetros de precipitaciones, según datos oficiales difundidos por la provincia de Corrientes.

De esta manera, la localidad correntina acumula 957,9 milímetros de lluvia en lo que va del año, una cifra que cobra relevancia en el contexto de los monitoreos meteorológicos que se realizan ante las perspectivas climáticas para los próximos meses.

Los datos fueron elaborados por el Ministerio de Producción de Corrientes, a través de estaciones meteorológicas automáticas y pluviómetros distribuidos en diferentes puntos de la provincia.

Virasoro encabezó los registros durante agosto

El informe indica que Virasoro fue la localidad que registró la mayor cantidad de precipitaciones durante agosto, con 288,4 milímetros, seguida por Ituzaingó, donde se contabilizaron 230 milímetros.

En el otro extremo del relevamiento, Goya fue una de las ciudades con menores registros durante el mes, alcanzando apenas 43,4 milímetros, mientras que Yataití Calle acumuló 44 milímetros.

Por su parte, la ciudad de Corrientes capital registró durante agosto 135,4 milímetros de lluvia, alcanzando un acumulado anual de 871 milímetros.

Monitoreo permanente de las lluvias

El reporte forma parte del monitoreo permanente que realiza la Secretaría de Desarrollo Forestal Industrial de Corrientes, que sistematiza información proveniente de diferentes fuentes, entre ellas estaciones meteorológicas, pluviómetros y organismos especializados como el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA.

La evolución de las precipitaciones es seguida de cerca en toda la región, especialmente ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y el impacto que las lluvias pueden tener sobre la actividad productiva y el comportamiento de las cuencas y cursos de agua.

Con 957,9 milímetros acumulados en los primeros ocho meses de 2026, Monte Caseros continúa siendo una de las localidades de la región cuyo comportamiento climático es observado con atención.

Con información de Radio Mega 95.3Mhz