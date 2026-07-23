El Niño ya golpea el sur de Brasil y crecen las expectativas en la región de Salto Grande por el aumento del río Uruguay

El fenómeno climático de El Niño comenzó a mostrar toda su intensidad en el sur de Brasil y las consecuencias ya generan preocupación en la región de Salto Grande. Las intensas precipitaciones registradas en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná provocaron inundaciones, desbordes de ríos, evacuaciones de familias y severos daños en infraestructura, mientras que el aumento de los caudales ya comienza a reflejarse en la cuenca del río Uruguay.

Semanas atrás, el Comité de Operaciones de Emergencias Sociales (COES) de Concordia había anticipado a 7Paginas que los efectos de El Niño podrían comenzar a sentirse en la región entre los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, el escenario que se vive actualmente en el sur brasileño hace presumir que sus consecuencias podrían adelantarse.

Más de 70 municipios afectados

La situación más delicada se registra en Rio Grande do Sul, donde la Defensa Civil informó que 73 municipios reportaron daños desde el pasado 17 de julio.

Las lluvias extraordinarias provocaron el rápido crecimiento de varios ríos. El Taquari superó el nivel de inundación en Encantado y también desbordó en Lajeado, donde las autoridades comenzaron la evacuación preventiva de familias asentadas en zonas vulnerables.

También el río Caí salió de su cauce en São Sebastião do Caí, mientras que en Montenegro permanece muy cerca del nivel de inundación. En tanto, el río Pardinho desbordó en Santa Cruz do Sul, obligando a activar sirenas de alerta para la evacuación de vecinos.

Lluvias históricas y daños generalizados

Las precipitaciones registradas en pocas horas fueron extraordinarias.

Entre los mayores acumulados se destacaron:

Porto Lucena: 172 milímetros.

Paraí: 165 milímetros.

André da Rocha: 153 milímetros.

Marau: 151 milímetros.

Vanini: 150 milímetros.

Las consecuencias incluyen viviendas anegadas, voladuras de techos, caída de árboles, cortes del suministro eléctrico, puentes inhabilitados, rutas interrumpidas y daños en edificios públicos y establecimientos educativos.

En Porto Alegre, un muro de contención colapsó por la saturación del suelo, obligando a evacuar dos viviendas por riesgo de derrumbe.

Mientras tanto, en Ciríaco, un hombre de 80 años debió ser rescatado después de que su automóvil quedara parcialmente sumergido al intentar atravesar un camino inundado.

Paraná y Santa Catarina también sufren las consecuencias

El temporal también afectó con fuerza al estado de Paraná, especialmente en Foz do Iguaçu, donde cayeron 108 milímetros de lluvia, provocando anegamientos en numerosos barrios y la caída de un árbol de gran porte sobre la avenida Brasil.

En Santo Antônio do Sudoeste, unas 40 viviendas resultaron inundadas y una familia perdió su hogar. En Francisco Beltrão se registraron 72 milímetros en apenas cuatro horas, provocando incluso el derrumbe de un muro de contención.

En tanto, Chapecó, en el oeste de Santa Catarina, acumuló casi 78 milímetros en un solo día. Allí hubo viviendas inundadas, daños en techos, calles anegadas y un centro de salud que debió restringir parte de sus servicios.

El río Uruguay comenzará a crecer

El enorme volumen de agua caído sobre las cuencas brasileñas comenzará a reflejarse en el río Uruguay durante los próximos días.

Así lo confirma el último parte emitido este miércoles por la Represa de Salto Grande, que informó un importante incremento del aporte de agua.

Según el comunicado de este miercoles

Aporte de las últimas 24 horas: 9.482 metros cúbicos por segundo.

Caudal evacuado: 9.108 metros cúbicos por segundo.

El caudal evacuado oscilará entre 9.800 y 8.300 metros cúbicos por segundo hasta este jueves.

Para el puerto de Concordia, se prevé una altura máxima de 8 metros y mínima de 7,20 metros.

Además, el organismo confirmó que «el nivel del río presentará tendencia ascendente los próximos días».

Monitoreo permanente en la región

Mientras los organismos meteorológicos brasileños mantienen vigentes las alertas por nuevas tormentas, con posibilidad de lluvias de hasta 100 milímetros diarios, ráfagas de viento de entre 60 y 100 kilómetros por hora y caída de granizo, en la región de Salto Grande las autoridades continúan monitoreando la evolución del río Uruguay.

El escenario mantiene en alerta a los organismos de emergencia, ya que las abundantes precipitaciones registradas en las cuencas altas del río podrían comenzar a sentirse en el litoral argentino durante los próximos días, en un contexto que vuelve a poner bajo la lupa el avance del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre Concordia y toda la región.