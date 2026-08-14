El Niño ya se hace sentir en la región y anticipan una nueva crecida del río Uruguay hacia el fin de semana

El fenómeno El Niño ya comienza a hacerse sentir en la región y desde Salto Grande anticiparon que el río Uruguay podría volver a presentar una tendencia ascendente hacia el próximo fin de semana.

De acuerdo con las previsiones, en principio no se espera que el río supere los niveles máximos registrados durante los primeros días de agosto. Sin embargo, la evolución dependerá fundamentalmente de la cantidad de precipitaciones que se registren durante los próximos días en la cuenca de aporte.

En particular, se mantiene especial atención sobre las lluvias que puedan producirse en las zonas más cercanas al lago de Salto Grande, debido a su incidencia directa sobre los caudales que posteriormente llegan al embalse y al tramo inferior del río Uruguay.

Un río que permanecerá elevado

Más allá de la próxima crecida, desde el organismo remarcaron a 7Paginas, que la permanencia del río en niveles relativamente elevados será una situación habitual durante los próximos meses.

Esto se encuentra relacionado con el escenario climático previsto para la región y con la presencia del fenómeno El Niño, que según las proyecciones podría alcanzar una intensidad importante.

En este contexto, las actividades desarrolladas en las zonas costeras deberán adaptarse a las nuevas condiciones hidrológicas que podrían presentarse durante buena parte de los próximos meses.

La situación obliga a mantener una vigilancia permanente sobre la evolución de las lluvias y los niveles del río, especialmente en las localidades ribereñas del corredor del Uruguay.

Recomiendan consultar información oficial

Ante este escenario, se recomienda a la población y a quienes desarrollan actividades vinculadas al río consultar periódicamente los canales oficiales para acceder a información actualizada.

Uno de los principales instrumentos es el Comunicado Diario de Salto Grande, que se actualiza aproximadamente a las 13 horas y permite conocer la evolución de los principales parámetros hidrológicos.

La información puede consultarse en el sitio oficial de Salto Grande, dentro de la sección Datos Hidrológicos, y también mediante la aplicación de Salto Grande, disponible para su descarga gratuita tanto para dispositivos Android como iPhone.

De esta manera, mientras se aguarda la evolución de las precipitaciones durante los próximos días, la región se prepara para un nuevo escenario de niveles elevados del río Uruguay, en un contexto climático que podría mantenerse durante los próximos meses.