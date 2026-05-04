El nuevo aeropuerto de Concordia fue clave: exitoso operativo de ablación beneficiará a cuatro pacientes

En una madrugada marcada por la complejidad logística y la solidaridad, el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia fue escenario de un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos que permitirá salvar o mejorar la calidad de vida de cuatro personas que se encuentran en lista de espera.

Según supo 7Paginas, el procedimiento cobra una relevancia especial ya que uno de los receptores se encuentra en estado de emergencia cardíaca nacional. Este acto de amor fue posible gracias a la decisión de una familia entrerriana que, en medio de un profundo dolor, dio el «sí» a la donación.

Logística aérea y precisión

La reciente inauguración del Aeropuerto de Concordia resultó determinante para el éxito de la misión. Durante la noche del domingo, dos aeronaves aterrizaron en la ciudad transportando a los equipos médicos especializados.

Cerca de las 03:20 de este lunes, uno de los aviones despegó de regreso con los profesionales del INCUCAI y del Hospital Italiano, quienes trabajaron de manera conjunta con los equipos locales para concretar la ablación.

Un trabajo en red

El operativo demandó una coordinación perfecta entre múltiples instituciones:

Dirección y personal sanitario del Hospital Masvernat.

Unidades Coordinadoras de Trasplante de Paraná y Concordia.

Personal del Aeropuerto de Concordia.

Apoyo logístico de Bomberos Zapadores y Policía de Entre Ríos.

Desde el ámbito sanitario destacaron que este es el operativo número 26 en Entre Ríos durante 2026, lo que refleja el fuerte compromiso de la red hospitalaria que integran Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay (Costa del Uruguay) en la promoción de la donación.

Reconocimiento a la familia

Las autoridades de salud y los equipos intervinientes hicieron especial hincapié en el agradecimiento a la familia donante. «A pesar de empezar a transitar un momento sumamente difícil, pudieron pensar en otras familias que esperan una oportunidad. En nombre de los pacientes trasplantados, nuestro agradecimiento y profunda admiración», expresaron.

Este nuevo hito médico no solo resalta la capacidad técnica del hospital local, sino que posiciona a Concordia como un punto estratégico para trasplantes de alta complejidad gracias a su nueva infraestructura aeroportuaria.