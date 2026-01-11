El oficialismo calificó de violento el accionar de la concejal Villalba

En el texto difundido, los partidos que integran Juntos por Entre Ríos sostuvieron que el episodio se produjo el sábado, mientras se desarrollaba el evento deportivo, y calificaron la conducta de Villalba como grave e inapropiada para una representante de la ciudad. “Repudiamos enérgicamente el accionar de la concejal Claudia Villalba, quien acosó al intendente y a sus funcionarios y agredió por la espalda a una funcionaria policial, propinándole un golpe de puño mientras cumplía con su función”, señala el comunicado.

Asimismo, desde el espacio político afirmaron que, pese a las agresiones físicas y al hostigamiento que —según indicaron— pueden observarse en un video grabado por la propia concejal y difundido en redes sociales, Villalba realizó posteriormente una denuncia que calificaron como falsa contra el intendente y sus funcionarios.

“El hecho no es propio de un concejal que representa a la ciudad. Este tipo de acciones dejan en evidencia el daño que se le causa a la sociedad, fomentando la violencia y la mentira”, expresaron desde Juntos por Entre Ríos, al tiempo que remarcaron que los testigos presentes en el lugar aseguraron que en ningún momento la edil recibió agresiones verbales ni físicas por parte del intendente ni de la directora de Ceremonial, tal como habría manifestado en su denuncia.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos, Dr. Felipe Sastre, también se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X. “Los concejales podemos pedir reuniones con el Ejecutivo por nota, llamada telefónica, WhatsApp, etc. Jamás vi en estos años a un edil, cualquiera sea su partido, pedir una reunión agrediendo físicamente a una mujer”, expresó.

Finalmente, Sastre manifestó su solidaridad con la funcionaria policial Celeste Saucedo, destacando que “solo estaba trabajando” al momento del incidente.

El episodio generó una fuerte repercusión política en Concordia y sumó un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición, en un contexto marcado por el debate en torno a los contratos municipales.