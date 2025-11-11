El oficialismo del PRO cerró filas y crecen las expectativas por la decisión de Alfredo De Ángeli

El 12 de noviembre vence el plazo para la presentación de listas para los cargos partidarios, y hasta el momento la de Ballejos es la primera en formalizar su postulación. Sin embargo, sorprendió en el ámbito político entrerriano la decisión de De Ángeli —referente cercano a Mauricio Macri— de manifestar públicamente su intención de competir por la conducción provincial del PRO.

En Concordia, la situación interna parece más definida. Los referentes locales alcanzaron un consenso para que el vocal de CAFESG, Martín Drí, y la concejal Silvina Ovelar encabecen la fórmula que representará al oficialismo partidario en esa ciudad. Esta unidad se presenta como un reflejo de la estrategia del frigerismo para consolidar su control dentro del espacio.

Fuentes consultadas por 7Paginas señalaron que Ballejos cuenta con el respaldo de la mayoría de los dirigentes del PRO en toda la provincia, lo que refuerza su posicionamiento frente al posible desafío de De Ángeli. No obstante, algunos referentes no descartan que el senador finalmente inscriba su lista, lo que podría generar un escenario de competencia interna.

De acuerdo con lo que trascendió al cierre de la jornada de este lunes, en distintos puntos de Entre Ríos las estructuras partidarias ya están prácticamente definidas, lo que lleva a muchos a creer que De Ángeli podría optar por no competir. Sin embargo, con el cierre de listas previsto para el próximo miércoles, el panorama aún podría deparar sorpresas.

Redaccion de 7Paginas