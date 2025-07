El Olimpo, Unión y San Martín. Clubes que crecen con su casa propia

Días históricos en tres instituciones de Concordia. Tras mucho esfuerzo, sacrificio y horas intensas de trabajo, El Olimpo, Unión de Villa Jardín y San Martín de Calabacilla tuvieron sus primeros encuentros oficiales en los torneos organizados por la Liga Concordiense de Fútbol. El Olimpo ya pudo disfrutar de sus primeros encuentros en el Departamento Infanto Juvenil, Reserva, Sub 17 y Fútbol Femenino mientras que Unión tuvo su inauguración oficial con partidos de Sub 13, Sub 17 y Reserva ante Ferro. También San Martín vivió una jornada festiva al disputar los tres cotejos de sus categorías mayores frente a Ancel.