El parque industrial de Concordia participó de la muestra “somos industria 2025”

Fueron parte del encuentro el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, junto a autoridades de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y de Red Parques.

Concordia contó con un stand propio donde se expuso el potencial de nuestra ciudad en materia industrial y agroindustrial.

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial (EMAPI) Luis Kolarik sostuvo que “mostramos nuestro parque, los servicios que brindamos y las ventajas en materia de beneficios y exenciones que hoy ofrecemos a las empresas interesadas en radicarse”.

Kolarik subrayó que el Parque cuenta con infraestructura completa, disponibilidad de lotes a valores accesibles y planes de financiación atractivos, en un contexto donde “muchos parques industriales ya se están quedando sin tierra”.

Durante el congreso se abordaron temáticas vinculadas a la gestión, la innovación y la evolución de los parques industriales. En ese marco, Kolarik señaló la importancia de la inversión tecnológica. “La inteligencia artificial es una herramienta que debemos usar diariamente para mantenernos actualizados y en condiciones de competir con el resto de los parques del país”.

La participación en este tipo de actividades “nos da la posibilidad de generar lazos estratégicos con autoridades de Red Parques y con parques industriales de gran magnitud. Hemos construido lazos y vamos a seguir relacionándonos, porque es un camino que debemos transitar de manera conjunta para seguir posicionando a Concordia como un lugar atractivo para la inversión y el desarrollo productivo” remarcó.