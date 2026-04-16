El Parque Industrial de Concordia se transforma: Más de 40 obras para potenciar el desarrollo productivo

El Parque Industrial de Concordia atraviesa un proceso de modernización sin precedentes. En los últimos dos años, el Ente Mixto de Administración (EMAPI) ha ejecutado un ambicioso plan de obras con un objetivo claro: convertir al predio en un espacio moderno, transparente y atractivo para la radicación de nuevas empresas que dinamicen la economía regional y generen empleo genuino.

Infraestructura estratégica: El corazón del cambio

Según se dijo a 7Paginas, el crecimiento del Parque se traduce en hechos concretos. Actualmente, el predio ha logrado ampliar su superficie disponible para la venta, incorporando nuevos lotes hasta alcanzar las 14 hectáreas.

Entre las más de 40 obras de infraestructura ejecutadas, se destacan:

Planta de Tratamiento de Efluentes: Con una inversión superior a los 52 millones de pesos, se logró reactivar esta planta vital para la sostenibilidad ambiental.

Recursos Hídricos: Se puso en funcionamiento el tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 500.000 litros.

Caminos y Accesos: Se finalizaron tareas de pavimentación, perfilado y enripiado de calles, junto a la construcción de cordones cuneta.

Servicios y Seguridad: Se realizaron nuevas conexiones cloacales, se calibró la balanza para camiones, se renovó el portal de ingreso y se repuso el alambrado perimetral.

Un marco legal para la inversión

Para que la infraestructura rinda frutos, la gestión acompañó las obras con un ordenamiento administrativo. Se implementó un nuevo reglamento interno y se puso en marcha la Ordenanza de Promoción Industrial. Este marco normativo actualizado ofrece a las empresas reglas de juego claras, transparentes y competitivas, eliminando trabas burocráticas y fomentando la inversión privada.

Proyección nacional: Alianza con APIA

El crecimiento del Parque Industrial no se limita a las fronteras locales. Recientemente, el titular del EMAPI, Luis Kolaric, mantuvo un encuentro estratégico con Rodolfo Games, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA).

Durante la reunión, se analizaron las oportunidades para atraer inversiones nacionales y se destacó el proceso de recuperación que vive el parque concordiense. Ambas partes coincidieron en la visión de consolidar este espacio como un entramado productivo moderno, capaz de ser referencia en el país.

El sector privado como motor

Estas acciones forman parte de una política pública integral que busca apoyar al sector privado mediante beneficios impositivos y mejoras en los servicios. La modernización de la señalización y la cartelería de las empresas ya radicadas es solo el reflejo visual de un cambio más profundo: un Parque Industrial que hoy ofrece condiciones óptimas para quienes decidan apostar por el desarrollo industrial en Concordia.