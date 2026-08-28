El Parque Solar del Autódromo de Paraná cubrió toda la demanda durante la final del TC

El resultado refleja la política que llevan adelante Enersa y el Gobierno de Entre Ríos para incorporar generación renovable en puntos estratégicos de la provincia, vinculando innovación energética, desarrollo y actividades de alta convocatoria.

Durante todo el fin de semana, el 58,8 % de la energía consumida en el Autódromo provino del parque solar. El sábado, la generación fotovoltaica aportó el 50 % de la energía requerida durante la jornada y alcanzó coberturas instantáneas del 88,7 % durante el segundo entrenamiento y del 65 % en la clasificación. El domingo, el aporte renovable representó el 69,8 % de la energía demandada.

El registro más alto se produjo alrededor de las 14, durante la final del TC, cuando la generación alcanzó el 116,9 % de la demanda instantánea. De esta manera, no solo cubrió la totalidad del consumo, sino que permitió inyectar el excedente a la red de distribución.

Energía renovable y deporte motor

El comportamiento del parque durante un evento de gran convocatoria demostró el aporte de la generación distribuida ante momentos de alta exigencia eléctrica, al producir energía en el mismo lugar donde se consume y reducir la necesidad de abastecimiento desde otros puntos del sistema.

Generación sustentable donde se necesita

La instalación forma parte del programa de Recursos Energéticos Distribuidos (DER) de Enersa, orientado a incorporar generación en sitios estratégicos para mejorar la operación de la red y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura existente.

Lo ocurrido durante el Turismo Carretera marca un hito para Enersa y la provincia. Además, posiciona a Entre Ríos a la vanguardia en la integración de energía renovable, generación distribuida y deporte motor.