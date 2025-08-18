7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
El Partido Justicialista de Federación celebró el Día de la Niñez en su Casa Partidaria

El Partido Justicialista de Federación realizó este fin de semana un cálido festejo por el Día de la Niñez en su sede local, donde compartieron con los más pequeños una jornada llena de juegos, música y sonrisas.
Redacción 7Paginas

La celebración incluyó inflables, actividades recreativas, merienda y regalos, generando un espacio de encuentro en el que cada niño y niña pudo disfrutar de su día con alegría.

Los organizadores destacaron el espíritu que motivó la actividad al citar una emblemática frase de Eva Perón:

“Los únicos privilegiados son los niños”.

Asimismo, agradecieron a todas las compañeras y compañeros que colaboraron en la preparación de la jornada, resaltando que este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo colectivo y solidario.

Desde el Justicialismo local expresaron que la felicidad de la infancia es la semilla de un futuro mejor, reafirmando el compromiso de la militancia con las nuevas generaciones.