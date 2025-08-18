El Partido Justicialista de Federación celebró el Día de la Niñez en su Casa Partidaria

La celebración incluyó inflables, actividades recreativas, merienda y regalos, generando un espacio de encuentro en el que cada niño y niña pudo disfrutar de su día con alegría.

Los organizadores destacaron el espíritu que motivó la actividad al citar una emblemática frase de Eva Perón:

“Los únicos privilegiados son los niños”.

Asimismo, agradecieron a todas las compañeras y compañeros que colaboraron en la preparación de la jornada, resaltando que este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo colectivo y solidario.

Desde el Justicialismo local expresaron que la felicidad de la infancia es la semilla de un futuro mejor, reafirmando el compromiso de la militancia con las nuevas generaciones.