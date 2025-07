El Partido Libertario realizó su presentación formal en Gualeguaychú

Gastón Chanseaud, presidente del Partido Libertario de Entre Ríos trazó una reseña de lo que lo significa este comienzo en la vida política y no se olvidó de lo que fue el violento hecho que le tocó vivir.

“Hoy en este día y entre amigos, damos un paso firme, sereno y decidido. Hoy lanzamos el Partido Libertario en Entre Ríos, no como una aventura electoral, sino como una necesidad histórica: devolverle a esta provincia la libertad, la dignidad y el progreso que le arrebataron.

Quiero empezar este acto con una reflexión breve, personal pero que no es solo mía. Hace pocos días sufrí un atentado violento. Un hecho cobarde que podría haber terminado con mi vida. Pero estoy acá. De pie. Vivo. Con más fuerza que nunca. No sé si debió a qué dios lo quisiera así o solo fue suerte. Muchos entrerrianos no han tenido la suerte que yo tuve el domingo pasado. Muchos han muerto en manos de la delincuencia. Otros tantos viven encerrados, presos del miedo, mientras los delincuentes andan sueltos por nuestras calles.

Esto no es casualidad. El contrato social de convivencia está roto. El Estado ya no protege al ciudadano. El que trabaja, el que produce, el que respeta la ley, está solo. Por eso vamos a impulsar penas más duras para los delitos violentos. Basta de garantismo para el asesino y abandono para la víctima. Queremos una Entre Ríos donde se respete al que madruga, no al delincuente. Pero la seguridad no es lo único que nos duele.

También nos duele ver cómo la producción está paralizada, los jóvenes emigran, y el trabajo escasea. Nos duele ver campos fértiles improductivos por culpa de impuestos asfixiantes y regulaciones absurdas. Nos duele pagar la energía más cara del país, mientras Salto Grande sigue generando riqueza que no vuelve a Entre Ríos.

Eso también lo vamos a cambiar. Queremos recuperar Salto Grande para nuestra provincia. Vamos a dar la batalla para que Entre Ríos tenga soberanía energética y bajar el precio de la factura de luz. Con energía barata, vuelve la industria, vuelve el empleo, vuelven los frigoríficos, las arroceras, los tambos. Vuelve la vida.

Vamos a desburocratizar el Estado, cortar con la traba que significa la máquina lenta y costosa de la política tradicional. Vamos a simplificar, digitalizar y hacer más fácil emprender. Vamos a reemplazar el subsidio eterno por trabajo real, genuino, digno.

Y lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba, con cooperativas productivas, con redes de vecinos que generan valor, con asociaciones libres que se organizan para progresar sin depender de ningún puntero ni de ningún burócrata. El trabajo no puede depender del favor político, tiene que ser el resultado de la libertad económica. Hoy nace un partido, pero también nace una esperanza. Nace un proyecto de libertad y de orden. De seguridad y de trabajo. De energía y de soberanía. No vamos a prometer lo imposible. Vamos a hacer lo urgente. Vamos a ordenar, liberar y construir.

Porque Entre Ríos no está condenada al fracaso. Está esperando que alguien diga basta. Que alguien proponga otro rumbo. Que alguien se anime.

Y acá estamos. Con ustedes. Por ustedes. Para ustedes.

¡Vamos a recuperar la libertad, vamos a recuperar la provincia!, Viva la libertad, Viva Entre ríos, Viva el partido libertario”, sostuvo Chanseaud.

Por su parte, uno de los máximos referentes, Juan Martín Erro destacó entre otros puntos:

“Somos un partido joven, con gente por fuera de la política, con inexperiencia pero con convicción en un cambio desde abajo. Somos entrerrianos, queremos federalismo, nuestro destino lo armamos nosotros, no de un escritorio en Buenos Aires, no somos una sucursal. ⁠Somos un partido de vecinos, trabajadores, comerciantes y productores, ninguno tiene cargos políticos. No le debemos nada a ningún político, solo a los ciudadanos y a nuestros ideales”, destacó el joven dirigente de Gualeguay.

De esta manera, el Partido Libertario dio el puntapié inicial en un año electoral, por lo que habrá que ver cómo será el futuro de cara a las candidaturas y si conformarán un frente electoral o participarán con candidatos propios, aunque a la luz de los acontecimientos y tal cual había adelantado al portal Debate Abierto, el propio Erro hay buen diálogo con el gobernador Rogelio Frigerio. (Fuente: Debate Abierto)