El Paseo de Las Barracas volvió a cobrar vida como un espacio recuperado para toda la comunidad

La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, en un trabajo conjunto con distintas áreas del municipio, que permitió reacondicionar este tradicional espacio de la costanera y devolverle el protagonismo que supo tener dentro de la vida social de Concordia.

Una tarde con música, arte y emprendedores

La jornada inaugural convocó a numerosas familias que recorrieron el renovado paseo y disfrutaron de una variada agenda de actividades culturales y recreativas.

Entre las propuestas se destacó la Feria de Emprendedores, que permitió exhibir y comercializar productos elaborados por artesanos y productores locales.

La música también tuvo un lugar central con la presentación de Misturando Samba y Pagode, mientras que el ritmo del candombe estuvo a cargo de La Vía Candombe y Marea Tamborera, agrupaciones que ofrecieron un espectáculo cargado de música, danza y tradición, poniendo en valor una expresión cultural profundamente arraigada en la región.

Un mural para fortalecer la identidad

En el marco de la recuperación del paseo también quedó inaugurado un mural artístico que pasa a formar parte del patrimonio cultural del lugar.

La obra fue creada especialmente para este espacio y busca reforzar la identidad del histórico sector, promoviendo el arte urbano como una herramienta para resignificar los espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

Azcué destacó la recuperación del lugar

Durante las actividades estuvo presente el intendente Francisco Azcué, quien remarcó la importancia de continuar recuperando espacios públicos para el encuentro de los concordienses.

«Este paseo se logró recuperar después de mucho trabajo y dedicación de muchas personas. Les pertenece a todos los vecinos de Concordia, así que esperamos que lo puedan disfrutar en familia y entre todos», expresó el jefe comunal.

Una ciudad que apuesta a los espacios públicos

El cierre de la jornada estuvo marcado por la realización de la Fiesta Saludable, organizada por la Subsecretaría de Deportes en el sector de Costa Chaval, donde vecinos de distintas edades participaron de actividades físicas y recreativas orientadas a promover hábitos saludables.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura destacaron el trabajo conjunto de las distintas dependencias municipales, además del acompañamiento de Costa Chaval y AC Producciones, cuyo aporte permitió enriquecer la propuesta y consolidar una actividad abierta a toda la comunidad.

Con esta intervención, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso de recuperar y poner en valor los espacios públicos, promoviendo iniciativas que fortalezcan el patrimonio histórico, impulsen la cultura, fomenten la actividad deportiva y generen nuevos ámbitos de integración y convivencia para todos los vecinos.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas