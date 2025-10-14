El pedagogo español Pepe Menéndez dará una conferencia en Concordia

La actividad, que forma parte de la visita de Menéndez a la Argentina, representa una oportunidad única de formación internacional para docentes, equipos directivos, supervisores y asesores pedagógicos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Concordia.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de Educación y Cultura, y cuenta con el auspicio y colaboración de la Biblioteca “Julio Serebrinsky” de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, junto a la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Administración – UNER.

DE NIVEL INTERNACIONAL

Pepe Menéndez es un reconocido referente iberoamericano en innovación educativa, liderazgo escolar y gestión del cambio. Fue subdirector general de los colegios jesuitas de Cataluña, donde impulsó el proyecto “Horizonte 2020”, una de las experiencias de transformación escolar más influyentes de Europa.

Actualmente asesora a redes e instituciones educativas en América Latina y España, y es autor de los libros “Escuelas que valgan la pena: historias para entender la educación del futuro” (Paidós, 2020) y “Educar para la vida”* (Siglo XXI Editores, 2024), obras que proponen una educación centrada en la persona, el pensamiento crítico y la creatividad.

DOS TURNOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN

Con el objetivo de facilitar la asistencia de todos los docentes, la jornada se desarrollará en dos turnos idénticos:

turno mañana: 08:00 a 12:00 hs.

Turno tarde: 14:00 a 18:00 hs.

Ambos espacios tendrán el mismo contenido, por lo que cada participante podrá elegir el turno según su disponibilidad horaria.

La conferencia es gratuita, pero con cupo limitado a 450 personas por turno, por lo que se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYlgtpcOaswD5SfXt6Q_WLTfd3jyHqQ5__aSQjv_sjDIo0g/viewform?pli=1

Los certificados de participación serán enviados por correo electrónico y la conferencia fue declarada de interés educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó la relevancia de la actividad: “Contar en Concordia con un referente de la talla de Pepe Menéndez es un verdadero privilegio. Su pensamiento pedagógico y su experiencia internacional nos permiten abrir un espacio de reflexión profunda sobre el sentido de la escuela y los desafíos que enfrentamos para construir una educación más humana, inclusiva e innovadora.”

“Desde la Municipalidad seguimos generando oportunidades concretas de formación y aprendizaje para nuestros docentes, entendiendo que fortalecer la educación es fortalecer el futuro de nuestra comunidad. La innovación y el liderazgo pedagógico son pilares fundamentales en este proceso.”

La Subsecretaría agradece especialmente la predisposición y el acompañamiento de la Biblioteca “Julio Serebrinsky” y de la Facultad de Ciencias de la Administración, que hacen posible llevar adelante, en conjunto, espacios de formación, reflexión y crecimiento profesional para toda la comunidad educativa de Concordia.