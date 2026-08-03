El peronismo de Concordia busca reorganizarse entre viejos apellidos, dudas sobre la renovación y la incertidumbre por las internas

La reunión del pasado viernes dejó una imagen que rápidamente generó repercusiones en el escenario político de Concordia. En la primera fila estuvieron el exgobernador Gustavo Bordet, los exintendentes Enrique Cresto y Armando Gay, el exviceintendente y exlegislador Ángel Giano, junto a Florencia Busti. También participaron otros dirigentes del espacio, entre ellos Marcelo Cresto y Javier Orduna.

Aunque el objetivo formal del encuentro fue comenzar a delinear una estrategia política con vistas a las elecciones de 2027, la fotografía imaginaria del cónclave volvió a instalar un viejo interrogante: ¿el peronismo avanza hacia una verdadera renovación o son los mismos dirigentes que gobernaron durante décadas los que vuelven a ocupar el centro de la escena?

Cuatro décadas con los mismos apellidos

Desde el regreso de la democracia, varios apellidos marcaron el rumbo político de Concordia y de Entre Ríos.

Jorge Busti fue intendente de Concordia y luego gobernador en tres oportunidades. Hoy, el apellido continúa presente en la política a través de Florencia Busti.

La familia Bordet también forma parte de esa continuidad. Elvio Bordet gobernó la ciudad entre 1987 y 1991 y su hijo, Gustavo Bordet, fue intendente durante dos mandatos consecutivos antes de desempeñarse como gobernador durante ocho años y posteriormente asumir como diputado nacional.

A esa lista se suma Sergio Urribarri, gobernador entre 2007 y 2015, cuyo ciclo político también dejó una fuerte impronta dentro del justicialismo provincial.

Enrique Tomás Cresto fue gobernador de Entre Ríos; su hijo Juan Carlos Cresto ocupó en dos oportunidades la Intendencia de Concordia y su nieto, Enrique Cresto, fue legislador, senador, intendente y funcionario nacional.

Entre los presentes también estuvo Javier Orduna, quien en los últimos meses manifestó su intención de representar una nueva generación dentro del justicialismo y confirmó sus aspiraciones de competir por la Intendencia en 2027.

Sin embargo, su presencia en una mesa integrada por históricos dirigentes también generó cuestionamientos. Orduna es hijo del exvicegobernador y exintendente Hernán Darío Orduna, otro apellido con trayectoria dentro del peronismo entrerriano.

Una ciudad marcada por la pobreza

El debate político se produce en una ciudad que continúa registrando elevados índices de vulnerabilidad social.

Según la última medición oficial del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, el 49,9% de la población del aglomerado Concordia se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 13,6% era indigente.

Los datos reflejan que, sobre una población estimada en 166.912 habitantes, unas 83.268 personas eran pobres y 22.739 vivían en la indigencia. El próximo informe oficial será difundido el 24 de septiembre.

Las dudas que dejó la reunión

Pero más allá de la fotografía política y del historial de quienes participaron del encuentro, distintas voces del propio peronismo comenzaron a expresar reparos sobre el verdadero alcance de estas reuniones.

Entre algunos dirigentes que fueron incorporados por la conducción partidaria en los últimos tiempos con el objetivo de construir una amplia unidad existe la sensación de que estos encuentros terminan funcionando como una instancia para ganar tiempo sin avanzar en definiciones concretas.

Según plantean algunos referentes, detrás del discurso de la unidad persiste la percepción de que no existe una conducción clara y que la estrategia sería postergar las decisiones para que, llegado el momento, vuelvan a ser los dirigentes históricos quienes definan las candidaturas de acuerdo con sus propios intereses políticos.

Otro aspecto que comenzó a ser motivo de análisis dentro del justicialismo es la integración de algunos dirigentes considerados «nuevos», aunque políticamente mantienen una fuerte referencia con los principales espacios tradicionales.

En ese sentido, varios observadores señalan que Aldo Álvarez, Sergio Benítez, Martín Santana y Claudia Villalba integran el sector político que responde al exintendente Enrique Cresto, mientras que Néstor Loggio mantiene su alineamiento con el exgobernador Gustavo Bordet.

Para algunos sectores internos, esto demuestra que, pese a la incorporación de nuevos nombres, las principales decisiones continúan concentradas en los mismos espacios políticos que condujeron el peronismo durante los últimos años.

Dentro del justicialismo también crece la incertidumbre por el futuro del mecanismo de selección de candidatos.

Varios dirigentes sostienen que la eventual eliminación de las PASO podría modificar completamente la estrategia electoral del espacio.

En ese contexto, algunos referentes desconfían de que, si finalmente desaparecen las primarias abiertas, la conducción partidaria habilite elecciones internas para definir las candidaturas, alimentando la sospecha de que las listas podrían resolverse nuevamente por consenso entre los principales referentes.

Los nombres que hoy aparecen con mayor peso

Mientras continúan las conversaciones y aún falta tiempo para el cierre del calendario electoral, dentro del peronismo empiezan a mencionarse distintos posibles precandidatos a la Intendencia de Concordia.

Sin embargo, por la estructura política y trayectoria dentro del espacio, hoy Ángel Giano, Marcelo Cresto y Armando Gay aparecen como los dirigentes que reúnen las condiciones para competir en una eventual elección interna.

Por ahora, el proceso de reorganización del justicialismo continúa abierto. La discusión por la renovación, el peso de los apellidos históricos, la definición del mecanismo para elegir candidatos y el futuro de las PASO aparecen como los principales ejes de un debate que recién comienza y que marcará el camino del peronismo concordiense hacia las elecciones de 2027.

Fuente: La Caldera-7Paginas