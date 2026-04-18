El peronismo de Concordia, un «hervidero» de nombres: Fragmentación y nuevas reglas de cara al 2027

El tablero político del Justicialismo en Concordia ha comenzado a moverse con una intensidad inusual para esta etapa del calendario. Lo que comenzó a principios de esta semana con un movimiento estratégico del sector de Enrique Cresto, terminó disparando una reacción en cadena que dejó al descubierto una fuerte dispersión de fuerzas y ambiciones personales.

Las dos claves de la «atomización»

Para entender por qué hoy el PJ de Concordia parece un «hervidero» de candidatos, existen dos factores determinantes que analizan los expertos y los propios protagonistas:

Crisis de Liderazgo: La histórica derrota electoral de 2023 rompió la verticalidad que solía ordenar al peronismo desde la Intendencia. Aquel resultado dejó un clima de desconfianza y «pases de factura» por supuestas traiciones, lo que hoy impide la existencia de una figura que aglutine a todos los sectores.

El Factor Boleta Única: La suspensión de las PASO y la llegada de la Boleta Única de Papel cambian las reglas del juego. Sin el sistema de «arrastre» tradicional, cualquier dirigente con aspiraciones se siente con el derecho de presentar su propia lista, sabiendo que la competencia será más directa y menos sujeta a las estructuras nacionales o provinciales.

El tablero de nombres: ¿Quién es quién?

El escenario actual presenta una diversidad de perfiles que buscan posicionarse:

Enrique Cresto: Su sector fue el primero en «tirar la primera piedra». Basan su postulación en la trayectoria de ocho años de gestión al frente de la comuna y sostienen que Enrique es el único capaz de tejer el «bendito consenso» necesario para la unidad.

Marcelo Cresto: Ya se encuentra militando activamente en los barrios y con instituciones. En diálogo con 7Páginas, reconoció un desafío particular: «Soy consciente de que me juega en contra mi apellido, por eso en el mano a mano marco la diferencia», expresó en referencia a su primo Enrique y a su tío Juan Carlos.

Angel Giano: El ex titular de la Cámara de Diputados no disimula sus intenciones. Mantiene reuniones constantes con su militancia y afirma en cada oportunidad que su candidatura sigue firme y en marcha.

Gustavo Bordet: El ex gobernador y actual diputado nacional es el «gran interrogante». Fuentes cercanas confiaron a este medio que Bordet no descarta la idea, pero pone una condición estricta: solo aceptaría si el PJ logra unirse de manera masiva detrás de su figura. Sus allegados ya trabajan en puentes de diálogo con otros sectores.

Pablo Bovino: El concejal sorprendió en las últimas horas al mostrarse con el respaldo del diputado nacional Guillermo Michel, buscando oxigenar la oferta electoral con un perfil renovado.

Martín Santana: Cuenta con un grupo de militancia propia y ya ha manifestado que su estructura se está preparando para competir por el sillón de la calle Mitre.

Armando Gay: El último candidato a intendente del espacio también confirmó que «va a jugar». Sin embargo, su destino parece atado al de Enrique Cresto; su candidatura dependerá, en gran medida, de si el ex intendente decide finalmente presentarse o no.

En conclusión, el peronismo de Concordia enfrenta el desafío de transformar esta dispersión en una propuesta competitiva. Por ahora, prima la estrategia del «todos contra todos», en una ciudad que dejó de ser el bastión inexpugnable para convertirse en un territorio donde el liderazgo debe reconstruirse desde las bases.