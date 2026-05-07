El peronismo entrerriano se cita en Villaguay: Concejales e Intendentes buscan fortalecer las gestiones locales

El peronismo de Entre Ríos busca dar un paso firme hacia la reorganización y el fortalecimiento institucional. Este sábado, la ciudad de Villaguay será sede de una jornada conjunta de la Liga de Concejales Justicialistas y los intendentes del partido, con el fin de unificar criterios y potenciar las gestiones en cada localidad.

El encuentro, que representa la primera reunión unificada de ambos espacios, pretende ser mucho más que una cita partidaria. «Será un espacio de diálogo, formación y construcción política colectiva entre quienes todos los días trabajamos por nuestras ciudades y nuestras comunidades», adelantó Judith Kohon, concejala de la ciudad anfitriona.

Una agenda basada en el territorio

La convocatoria pone el foco en la planificación territorial y el impulso al desarrollo local, entendiendo que los municipios son la primera línea de respuesta ante las demandas sociales en el contexto actual. Bajo la consigna «Más articulación, más planificación y más futuro para Entre Ríos», el cónclave busca dotar de herramientas técnicas y políticas a los representantes de los Poderes Ejecutivos y Legislativos municipales.

Fortalecer las bases

La edil villaguayense precisó que esta jornada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia integral del PJ provincial. La intención es robustecer la presencia institucional del partido desde sus bases territoriales, consolidando un bloque sólido de gobiernos locales que pueda dar respuestas eficientes y coordinadas.

En un momento de reconfiguración política, el peronismo entrerriano apuesta a la unidad de mando y acción entre sus intendentes y concejales, buscando proyectar una alternativa de gestión que priorice el crecimiento de cada comunidad entrerriana.

Por Pedro Martinez