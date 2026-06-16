El «Peronismo Federal» se congregó en Concepción del Uruguay: Fuertes críticas al modelo de Milei y debate sobre la coherencia partidaria

El cónclave sirvió además para fijar postura ante los principales temas de la agenda entrerriana —como la Boleta Única, las PASO y la reforma previsional— y estuvo cruzado por fuertes discusiones internas sobre la disciplina partidaria y la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad.

«Modelo social en juego» y la advertencia de «peruanizar la economía»

Uno de los principales expositores y fundadores del espacio, Guillermo Michel, lanzó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei. Advirtió que la discusión actual trasciende lo macroeconómico:

«Lo que está en juego no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país. El Gobierno busca peruanizar la economía argentina, consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente», enfatizó Michel, llamando a ampliar el peronismo para representar a la mayoría.

A su turno, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, aportó la visión de la gestión territorial y defendió el equilibrio fiscal pero sin recetas de ajuste exclusivo. «Queremos combatir la inflación pero con un modelo de crecimiento, de agregado de valor, que contenga a los 45 millones de argentinos y no que esté circunscrito a una mirada extractivista», apuntó. Asimismo, Romero hizo una autocrítica sobre errores del pasado pero reivindicó el humanismo de las políticas sociales, la educación y la salud pública.

Tensión por el debate de sanciones e «impunidad» en el Congreso

El encuentro no esquivó los ruidos internos y expuso de manera explícita los pases de factura hacia aquellos dirigentes que resultaron funcionales a los gobiernos de Rogelio Frigerio y Javier Milei. Durante el plenario, se remarcó que las sanciones debatidas provienen de pedidos de las Unidades Básicas y Departamentales, abriendo una fuerte contradicción en el recinto.

Se cuestionó con dureza a ciertos sectores que, de cara a los micrófonos, exigen la expulsión de quienes voten en contra de la Ley Previsional, pero que puertas adentro del Congreso solicitaron amnistía o impunidad para quienes compitieron por fuera del partido restándole votos al peronismo o denunciaron a sus propios compañeros. «La coherencia también es un valor político. El desafío que tenemos por delante no es reconciliar dirigentes entre sí, sino reconciliar la política con la gente», señalaron voces ligadas a la organización.

Preocupación por la situación en Granja Tres Arroyos

Más allá de las definiciones de alta política, el encuentro reservó un espacio de urgencia para la realidad laboral de la provincia. Se convocó a trabajadores, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y a Cristian Jerónimo (Secretario General de la CGT) para analizar de primera mano la delicada situación que atraviesa la planta de Granja Tres Arroyos, principal motor avícola y empleador de la zona, hoy golpeado por el contexto recesivo.

Con respecto al rumbo nacional, Juan Manuel Olmos (titular de la Auditoría General de la Nación) apuntó contra el Ejecutivo nacional al señalar que el oficialismo defiende un modelo financiero y primario. Olmos ironizó diciendo que Milei «defiende un solo empleo, el de su Jefe de Gabinete», y aseguró que los intentos de persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner no lograrán silenciar al movimiento.

Amplia representación y la mirada de Gustavo Bordet

El exgobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, sintetizó el espíritu de la convocatoria a través de sus redes, valorando el espacio de intercambio denominado El Peronismo Debate:

«Compartimos una jornada con la convicción de que el peronismo necesita reconstruir su base electoral, ampliarse y volver a ser una fuerza convocante. En un contexto muy complejo, donde las políticas de ajuste golpean a las familias, cierran comercios y se pierden empleos, es clave consolidar una alternativa que devuelva dignidad y oportunidades, especialmente a nuestros jóvenes. Creo en un peronismo federal con fuerte presencia territorial».

Presencias destacadas: El cónclave contó con figuras nacionales como Victoria Tolosa Paz, Federico Achával y Kelly Olmos, junto al anfitrión local José Eduardo Lauritto. Del ámbito provincial asistieron los intendentes Adrián Fuertes (Villaguay), Ricardo Bravo (Federación), Isa Castagnino (Victoria), entre otros; los senadores Claudia Silva y Martín Oliva; los diputados Laura Stratta, Enrique Cresto y Juan José Bahillo, y el senador nacional Adán Bahl.

Redacción de 7Paginas