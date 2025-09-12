7PAGINAS

Viernes 12 de septiembre de 2025
El personal municipal de Federación se capacita en RCP para salvar vidas

En la mañana de este viernes, en el Salón de la Democracia, se llevó adelante una importante capacitación teórico-práctica en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) destinada al personal de la Municipalidad de Federación.
La actividad fue organizada por el Área de Recursos Humanos y estuvo a cargo de la profesora Solange Villanueva, quien brindó a los participantes herramientas clave para actuar de manera rápida y eficaz frente a una emergencia.

En esta primera instancia participó un grupo de trabajadores municipales, mientras que en las próximas semanas la capacitación continuará con más áreas de la administración local, con el objetivo de llegar a la totalidad del personal.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, sobre el compromiso y la responsabilidad de quienes asistieron, subrayando que adquirir conocimientos en RCP puede marcar la diferencia y salvar vidas.