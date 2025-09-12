El personal municipal de Federación se capacita en RCP para salvar vidas

La actividad fue organizada por el Área de Recursos Humanos y estuvo a cargo de la profesora Solange Villanueva, quien brindó a los participantes herramientas clave para actuar de manera rápida y eficaz frente a una emergencia.

En esta primera instancia participó un grupo de trabajadores municipales, mientras que en las próximas semanas la capacitación continuará con más áreas de la administración local, con el objetivo de llegar a la totalidad del personal.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, sobre el compromiso y la responsabilidad de quienes asistieron, subrayando que adquirir conocimientos en RCP puede marcar la diferencia y salvar vidas.