Domingo 11 de enero de 2026
El “Pibe Guitarra” regresa a Concordia: Nico Ibarburu se presentará en vivo en Pal Río

Concordia volverá a vibrar al ritmo de una de las guitarras más reconocidas del Río de la Plata. Nicolás “Nico” Ibarburu llegará a la ciudad el viernes 20 de febrero de 2026 para presentarse en el escenario de Pal Río, en una fecha que promete ser inolvidable para los amantes de la música.
Redacción 7Paginas

Luego de recorrer escenarios de toda la región y consolidarse como una figura central de la música rioplatense, el virtuoso guitarrista y compositor uruguayo regresa a Concordia con una propuesta potente y cargada de identidad. Oriundo de Montevideo, Ibarburu es mucho más que un instrumentista: es músico, arreglador, productor y cantante, con una trayectoria que lo posiciona como uno de los artistas más completos de su generación.

Su talento fue reconocido tempranamente, cuando a los 17 años recibió el Premio Eduardo Fabini como “Guitarrista Revelación”. Desde entonces, su carrera no dejó de crecer. Durante más de una década integró la banda de Jaime Roos y compartió escenarios y grabaciones con referentes de primer nivel como Rubén Rada, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Adriana Varela, Illya Kuryaki & The Valderramas, entre muchos otros.

Además de su destacada labor como acompañante, Nico Ibarburu cuenta con más de siete discos propios y participó en más de cien producciones discográficas, dejando su sello personal en cada proyecto. Su música transita con naturalidad el candombe, la canción, el rock y el jazz, logrando un estilo inconfundible que conecta tradición y modernidad.

La cita en Concordia será en formato trío, junto a su hermano Martín Ibarburu y Juampi Di Leone, en el marco natural y vibrante de Pal Río, frente al río Uruguay. El show está previsto para las 22 horas, en un entorno que invita a disfrutar de una noche única, donde la guitarra y la emoción serán protagonistas.

Venta de entradas

Preventa limitada: jueves 15 de enero, solo 20 entradas a $18.000

Venta general: desde el lunes 26 de enero

Entradas físicas: El Semillero Almacén de Buena Vida (Las Heras 89)

Venta online: passline.com