El “Pibe Guitarra” regresa a Concordia: Nico Ibarburu se presentará en vivo en Pal Río

Luego de recorrer escenarios de toda la región y consolidarse como una figura central de la música rioplatense, el virtuoso guitarrista y compositor uruguayo regresa a Concordia con una propuesta potente y cargada de identidad. Oriundo de Montevideo, Ibarburu es mucho más que un instrumentista: es músico, arreglador, productor y cantante, con una trayectoria que lo posiciona como uno de los artistas más completos de su generación.

Su talento fue reconocido tempranamente, cuando a los 17 años recibió el Premio Eduardo Fabini como “Guitarrista Revelación”. Desde entonces, su carrera no dejó de crecer. Durante más de una década integró la banda de Jaime Roos y compartió escenarios y grabaciones con referentes de primer nivel como Rubén Rada, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Adriana Varela, Illya Kuryaki & The Valderramas, entre muchos otros.

Además de su destacada labor como acompañante, Nico Ibarburu cuenta con más de siete discos propios y participó en más de cien producciones discográficas, dejando su sello personal en cada proyecto. Su música transita con naturalidad el candombe, la canción, el rock y el jazz, logrando un estilo inconfundible que conecta tradición y modernidad.

La cita en Concordia será en formato trío, junto a su hermano Martín Ibarburu y Juampi Di Leone, en el marco natural y vibrante de Pal Río, frente al río Uruguay. El show está previsto para las 22 horas, en un entorno que invita a disfrutar de una noche única, donde la guitarra y la emoción serán protagonistas.

Venta de entradas

Preventa limitada: jueves 15 de enero, solo 20 entradas a $18.000

Venta general: desde el lunes 26 de enero

Entradas físicas: El Semillero Almacén de Buena Vida (Las Heras 89)

Venta online: passline.com