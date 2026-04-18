El PJ busca alternativas ante la ausencia de Satalía Méndez: ¿Podría asumir Jorge Mendieta?

El Concejo Deliberante de Concordia se encuentra ante una encrucijada reglamentaria que podría cambiar la composición del cuerpo en las próximas semanas. La noticia de que el concejal Guillermo Satalía Méndez deberá ausentarse de la ciudad para afrontar un complejo cuadro de salud no solo generó preocupación personal en sus pares, sino que disparó un debate político sobre su reemplazo.

La problemática quedó expuesta el pasado jueves, cuando el bloque del Justicialismo se vio obligado a retirar del orden del día dos pedidos de informes. El motivo: la falta de la firma de Satalía Méndez, cuya ausencia dejó a la bancada opositora sin el quórum de firmas necesario para ciertos trámites legislativos.

El pedido de ausencia

Durante la última sesión, el cuerpo legislativo aprobó formalmente el pedido de ausencia por enfermedad del edil Satalía Méndez, el cual se extendería por un lapso de ocho sesiones (aproximadamente dos meses). Ante este panorama, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Jorge “Topo” Mendieta, ex funcionario municipal y primero en la lista de suplentes, como posible reemplazo para garantizar el funcionamiento del bloque.

Controversia por la Ley 10027

Sin embargo, la posibilidad del desembarco de Mendieta en el recinto no es vista de la misma manera por los dos bloques mayoritarios:

Desde el PJ: Fuentes del bloque opositor confiaron a 7Páginas que, ante una ausencia tan prolongada, se debe recurrir a la Ley 10027 de Municipios. Argumentan que el artículo 95 otorga al Concejo la facultad de reglamentar licencias y que, para asegurar el funcionamiento del cuerpo, corresponde la incorporación de suplentes según la lista electoral.

Desde el oficialismo: La postura es distinta. Señalan que lo otorgado a Satalía Méndez no es una «licencia» (figura que, sostienen, no existe bajo esa denominación técnica para estos casos), sino un permiso de ausencia. Bajo esta interpretación, un suplente solo podría asumir en caso de renuncia o vacancia definitiva, y no ante un permiso temporal por enfermedad.

Definición inminente

La discusión jurídica y política se centra en si el Concejo puede funcionar durante dos meses con una banca vacía en términos operativos, especialmente cuando esto afecta la capacidad de la oposición para presentar proyectos y pedidos de informes.

Todo indica que la interpretación del reglamento interno y de la Ley Orgánica de Municipios será el tema central de la próxima sesión ordinaria. Allí se definirá si el «Topo» Mendieta regresa a la función pública para cubrir la banca o si el bloque justicialista deberá continuar su labor parlamentaria con un integrante menos hasta el regreso de Satalía Méndez.

Redacción de 7Paginas