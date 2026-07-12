El PJ de Concordia respaldó el pedido de Marcelo Cresto y reclamó el regreso de las internas para elegir candidatos

La decisión representa un importante respaldo institucional al pedido que Cresto había presentado el pasado 16 de junio ante las autoridades partidarias locales, en el que reclamaba reglas claras y previsibilidad respecto de cómo se resolverán las postulaciones en un escenario marcado por la posible eliminación de las PASO y las dificultades económicas que atraviesa el justicialismo entrerriano.

El respaldo del Consejo Departamental

Mediante una nota dirigida a Marcelo Cresto, el Consejo Departamental Justicialista de Concordia manifestó que comparte la preocupación expresada por el dirigente y sostuvo que el fortalecimiento del peronismo requiere «indispensablemente del ejercicio pleno de la democracia interna».

En ese sentido, informó que acompañará formalmente el planteo elevando un pedido al Consejo Provincial del Partido Justicialista para que arbitre los mecanismos necesarios que permitan garantizar procesos internos de participación en el próximo calendario electoral.

«Consideramos que las elecciones internas constituyen la herramienta más transparente, legítima y democrática para dirimir propuestas, representaciones y candidaturas, garantizando la participación activa de todos los compañeros y compañeras, y fortaleciendo la unidad del peronismo sobre bases claras, participativas y representativas», expresa el documento.

Asimismo, el Consejo Departamental sostuvo que el reclamo responde al sentir mayoritario de la militancia peronista de Concordia, que reclama reglas claras para definir las futuras candidaturas.

También reclaman regularizar los aportes partidarios

En la misma nota, las autoridades del PJ concordiense recordaron que uno de los argumentos utilizados durante 2025 para no realizar elecciones internas fue la falta de recursos económicos del partido.

Por ese motivo, además del pedido para que se convoque a internas, solicitarán al Consejo Provincial que intime a los funcionarios provinciales y municipales alcanzados por la Carta Orgánica partidaria a cumplir con los aportes económicos establecidos por la normativa, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional del partido.

El planteo realizado por Marcelo Cresto

El respaldo del Consejo Departamental llega pocas semanas después de la presentación realizada por Marcelo Cresto, quien había solicitado conocer cuál será la estrategia del Partido Justicialista frente a un eventual escenario en el que no puedan desarrollarse mecanismos internos de selección de candidatos.

En aquella nota a la que tuvo acceso 7Paginas, el dirigente advirtió que la incertidumbre generada por el debate sobre la eliminación de las PASO y la situación financiera del PJ provincial generaba preocupación entre dirigentes y militantes.

Además, dejó en claro su postura favorable al regreso de las internas partidarias como mecanismo para fortalecer la participación y la legitimidad de las candidaturas.

«Nuestro movimiento histórico siempre se fortaleció cuando garantizó la participación de sus militantes, dirigentes y espacios internos, permitiendo que las diferencias y propuestas se expresen dentro del marco partidario y con reglas conocidas por todos», había expresado.

Se abre el debate hacia 2027

Con esta definición del Consejo Departamental de Concordia, el reclamo por la realización de elecciones internas deja de ser una posición individual y pasa a contar con el respaldo del órgano partidario local.

De esta manera, el debate sobre cómo elegirá el peronismo entrerriano a sus candidatos para las elecciones de 2027 comienza a instalarse formalmente dentro de la estructura partidaria, en momentos en que distintos sectores reclaman mayor participación, transparencia y previsibilidad en la definición de las futuras candidaturas.

Redaccion de 7Paginas