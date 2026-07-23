El PJ de Feliciano tildó de «traidora» a la senadora Gladys Domínguez y exigió su expulsión del partido

A través de un duro comunicado, la conducción local del partido calificó la actuación de la legisladora como una «traición abierta a las bases peronistas y a los trabajadores», luego de que votara a favor de la Reforma Previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio en la sesión del pasado miércoles 15 de julio.

Desde el PJ local remarcaron que el voto de la senadora contravino de manera explícita lo dispuesto el pasado 13 de junio por el Congreso Provincial del partido, órgano que había resuelto orgánicamente rechazar y sancionar cualquier iniciativa legislativa que menoscabe los derechos e ingresos de los trabajadores activos y jubilados entrerrianos.

«No se puede manifestar ser peronista mientras se vota el ajuste sobre los sectores más vulnerables», sentenciaron desde la conducción del departamento Feliciano.

Sumado a la deslealtad partidaria señalada en el plano legislativo, el comunicado expresa un repudio institucional por presuntos abusos de poder e influencias atribuidos a Domínguez en el ámbito local.

Según denunciaron desde el Consejo Departamental, la senadora habría intervenido para:

Solicitar la suspensión de eventos municipales destinados al encuentro de la comunidad.

Impulsar allanamientos judiciales en viviendas de vecinos cuyo único «delito» habría sido manifestar posturas críticas hacia sus decisiones políticas.

Pedido de sanción ejemplar

«Es hora de decir ¡BASTA!. Los atropellos, la persecución política y los abusos de poder no pueden ni deben ser naturalizados», concluye el documento del partido, instando al Tribunal de Disciplina a actuar con celeridad y sin dilaciones para concretar la expulsión definitiva de la legisladora.

Por Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas