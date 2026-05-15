El PJ entrerriano convocó a Congreso Provincial y lanzó duras críticas a la reforma electoral

El peronismo de Entre Ríos movió sus fichas durante una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista. En un encuentro que integró a la Liga de Intendentes, los bloques legislativos y los consejos departamentales, se definieron los pasos a seguir frente a la coyuntura política y se formalizó el llamado al Congreso Provincial para el próximo 13 de junio de 2026.

Más allá de la agenda institucional, el PJ emitió un fuerte posicionamiento contra las iniciativas del gobierno de Rogelio Frigerio, centrando su preocupación en lo que consideran un retroceso en la calidad democrática de la provincia.

Rechazo a la eliminación de las PASO

Desde el Consejo Provincial calificaron la intención de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como un «atropello a la Constitución de Entre Ríos».

“Resulta una falta de seriedad institucional que el gobernador Frigerio pretenda reformar o derogar el Código Electoral que él mismo impulsó hace menos de un año y medio. Esta conducta evidencia que las reglas de juego son, para este oficialismo, herramientas de conveniencia electoral”, sentenciaron desde el partido.

Alerta por la Boleta Única de Papel

Otro de los puntos de conflicto analizados fue el diseño de la Boleta Única de Papel. El PJ advirtió sobre el Artículo 102 del Código Electoral, señalando que la utilización de la imagen del Gobernador como “ícono” en el casillero de Voto Lista Completa es un mecanismo que puede inducir al error del elector.

“Esta maniobra atenta contra el principio de no confusión electoral. El gobierno busca anular la reflexión crítica sobre legisladores e intendentes, subsumiendo categorías locales bajo una sola figura”, explicaron, exigiendo un diseño que proteja la libertad y claridad del sufragio.

Reforma Jubilatoria y Agenda Interna

El encuentro también sirvió para fijar postura sobre la reforma previsional que impulsaría el Ejecutivo provincial. El Consejo expresó su rotundo rechazo, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría sobre los trabajadores y el sector pasivo en el actual contexto de crisis económica.

De cara al Congreso de junio, los temas centrales serán:

Tribunal de Disciplina: Evaluación de expedientes y conductas dictaminadas.

Equipos Técnicos: Unificación de tareas territoriales y mesas temáticas para construir una plataforma de gobierno “sólida y profesional”.

Formación Política: Impulso a la capacitación de cuadros técnicos y militancia.

Estado Financiero: Análisis de los balances y la situación económica del partido.

Por Mariano Guerrero

Redaccion de 7Paginas