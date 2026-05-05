El PJ entrerriano se reordenó en Parque Norte y Rosario Romero asoma como la carta para la gobernación en 2027

El reciente encuentro del Partido Justicialista Nacional en Parque Norte fue mucho más que una reunión de cuadros; para Entre Ríos, significó el inicio formal del desglose de su hoja de ruta hacia 2027. La delegación entrerriana, con Guillermo Michel a la cabeza y acompañada por figuras como Rosario Romero, Gustavo Bordet, José Eduardo Lauritto y Adrián Fuertes, dejó en claro que el alineamiento de piezas ya comenzó.

Romero, «varios cuerpos de ventaja»

La novedad política más fuerte que surgió del cónclave es la consolidación de Rosario Romero como la candidata natural del sector oficialista para la gobernación. Según trascendió, la intendenta de la capital provincial logró exponer argumentos sólidos que contaron con el respaldo firme de Lauritto.

En las mesas de debate, el consenso parece unánime: Romero es quien hoy saca «varios cuerpos de ventaja» en la carrera hacia el sillón de Urquiza. La historia avala este movimiento: la intendencia de Paraná ha sido históricamente la plataforma de lanzamiento hacia la Casa Gris, como ocurrió con Mario Moine y los intentos de Julio Solanas, Sergio Varisco o Adán Bahl.

El factor Michel y el freno a Cresto

La táctica oficialista descansa también en la posición de Guillermo Michel. El ex titular de Aduana, con un perfil técnico-político de alto vuelo, habría manifestado que «no es su momento» para la gobernación, prefiriendo enfocarse en una proyección nacional.

Este escenario fue el que utilizó Gustavo Bordet para frenar las aspiraciones de Enrique Cresto, alegando un compromiso previo: si Michel se lanza, lo acompaña. No obstante, en el PJ nadie descarta a Michel; su peso territorial lo mantiene como una carta de reserva si el escenario local lo demandara, aunque hoy se lo visualice más como un «superministro de Economía» en un futuro esquema nacional.

La «Locomotora» territorial y la interna nacional

La estrategia del PJ entrerriano es clara: un fuerte anclaje territorial. Se confía en que figuras consolidadas como Lauritto en Concepción del Uruguay, Bordet en Concordia y Martín Piaggio en Gualeguaychú actúen como «locomotoras» que traccionen votos en toda la provincia para blindar los distritos clave.

Todo este armado está atado a la interna nacional, que ya se perfila entre dos nombres: Axel Kicillof y Sergio Massa. En este contexto, Michel es visto como el cuadro ideal para conducir la economía si el peronismo recupera la Nación, una definición que terminará de decantarse después del próximo Mundial de Fútbol, fecha marcada por todos como el disparador definitivo de la campaña.

Las grietas: El factor Rossi

Sin embargo, la unidad no está garantizada. Por fuera del esquema oficial aparece la figura de Daniel Rossi. El intendente de Santa Elena ya advirtió que, si no hay una apertura real en el partido, está dispuesto a jugar por fuera o enfrentar al oficialismo en una interna.

Con un PJ dividido entre el sector «oficial» y los «disidentes», el camino al 2027 se presenta largo. Rosario Romero hoy tiene el consenso, pero el peronismo sabe que la verdadera partida comenzará cuando se defina el liderazgo nacional. Hasta entonces, todos los nombres —incluido el de Michel— siguen sobre la mesa.

Con información de Ricardo David

Redacción de 7Paginas