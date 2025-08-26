El PJ entrerriano volvió a mostrar sus divisiones en el Senado

La iniciativa, que declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial y autoriza al Gobierno a negociar con los acreedores la extensión de los vencimientos, fue aprobada gracias al acompañamiento de los senadores Nancy Miranda, Patricia Díaz y Juan Pablo Coso, junto a la senadora de Feliciano, Gladys Domínguez, quien integra un bloque unipersonal, y al respaldo de todo el interbloque de Juntos por Entre Ríos.

En contrapartida, un sector del bloque de Más Para Entre Ríos votó en contra, confirmando la imposibilidad del justicialismo de sostener una postura común incluso en temas de trascendencia institucional.

Este nuevo quiebre se suma al clima de dispersión que atraviesa el peronismo entrerriano, que llegará a las elecciones legislativas de octubre con cuatro listas en competencia interna. La falta de cohesión también se trasladó al Senado, debilitando aún más su representación y dejando en evidencia la ausencia de un liderazgo capaz de ordenar al espacio.

La votación de este lunes no fue un trámite más: significó la confirmación de un peronismo fracturado, sin conducción visible y cada vez más lejos de recuperar la unidad.

