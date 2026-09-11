El PJ expulsó a Miranda y Domínguez y puso en marcha la normalización del partido en Concordia

El Partido Justicialista de Entre Ríos profundizó este jueves su proceso de reordenamiento interno y tomó dos decisiones de fuerte impacto político: expulsó de sus filas a las senadoras provinciales Nancy Miranda y Gladys Domínguez, y resolvió avanzar con la normalización de la estructura partidaria en Concordia.

La determinación fue adoptada por el Consejo Provincial del PJ durante la reunión realizada este jueves por la tarde, luego de analizar los expedientes disciplinarios de ambas legisladoras y hacer lugar a la recomendación formulada por el Tribunal de Disciplina.

El motivo central de la sanción fue el acompañamiento que Miranda y Domínguez realizaron a la Reforma Previsional promovida por el oficialismo provincial, pese al mandato establecido por el Congreso Provincial del PJ.

El máximo órgano partidario había resuelto el 13 de junio que ningún legislador peronista podía acompañar ni abstenerse en el tratamiento de la iniciativa y había establecido la expulsión para quienes incumplieran esa disposición.

Dos senadoras que ya se habían alejado del bloque

Tanto Miranda como Domínguez ya habían dejado de integrar el bloque del PJ en la Cámara de Senadores y actualmente mantienen posiciones cercanas al oficialismo provincial.

Domínguez había sido la primera en tomar distancia de la bancada peronista. En 2025 abandonó el espacio luego de acompañar la Ley de Obra Social de Entre Ríos (OSER), una votación clave para que el oficialismo obtuviera la mayoría en el Senado.

Posteriormente conformó su propio espacio y mantuvo distintos acercamientos con Juntos por Entre Ríos, desde donde es considerada una aliada.

En el caso de Nancy Miranda, su voto a favor de la Reforma Previsional terminó de quebrar la relación con el PJ. La legisladora de Federal había firmado el dictamen del peronismo, pero finalmente acompañó el proyecto oficialista y luego conformó su propio bloque.

Miranda también anticipó recientemente que buscará renovar su banca y competir por un cuarto mandato como senadora de Federal. Luego de la expulsión, deberá hacerlo por fuera de la estructura electoral del Partido Justicialista.

El PJ defendió el proceso disciplinario

Desde el Consejo Provincial remarcaron que durante el trámite disciplinario se respetó el derecho de defensa y el debido proceso establecido por los estatutos partidarios.

Ambas legisladoras tuvieron la posibilidad de presentar sus descargos. Luego del análisis de esas presentaciones, el Tribunal de Disciplina recomendó la separación definitiva de las dos afiliadas.

Finalmente, el Consejo Provincial efectivizó la expulsión.

“No existe margen ético ni orgánico para eludir la manda de las bases”, sostuvo el PJ, que cuestionó que dirigentes que llegaron a sus bancas con el respaldo de la estructura peronista posteriormente acompañen iniciativas impulsadas por el gobierno de Frigerio.

Concordia, en la mira de la conducción provincial

Pero la decisión que genera especial expectativa en el peronismo concordiense es la creación de una comisión especial para abordar la situación política e institucional de la Departamental Concordia.

La comisión estará integrada por tres consejeros provinciales oriundos de la ciudad: Mayda Cresto, Aldo Álvarez y Walter Doronzoro.

El objetivo será elaborar un diagnóstico de la realidad territorial y elevar a la conducción provincial propuestas destinadas a avanzar hacia la normalización definitiva del partido en el departamento.

La medida se produce en un contexto de fuertes discusiones internas dentro del peronismo de Concordia y abre una nueva etapa para la estructura partidaria local.

Los tres dirigentes tendrán ahora la tarea de relevar el escenario interno, escuchar a los distintos sectores y elaborar una propuesta para encauzar institucionalmente al PJ concordiense.

El PJ volvió a rechazar la eliminación de las PASO

Durante el mismo encuentro, el Consejo Provincial también se pronunció contra las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El peronismo entrerriano consideró que una eventual eliminación de las primarias favorecería a los oficialismos y limitaría la participación de las distintas expresiones políticas.

Desde el PJ cuestionaron además que el gobierno provincial pretenda modificar una legislación electoral que fue impulsada y aprobada durante la actual gestión y que todavía no llegó a utilizarse en una elección.

La conducción partidaria también rechazó el argumento del costo electoral y sostuvo que la implementación de la Boleta Única de Papel modifica sustancialmente ese planteo.

Acción judicial por la Boleta Única

Otro de los puntos abordados fue la decisión de avanzar, junto a otras fuerzas políticas, con una acción judicial contra un artículo del nuevo Código Electoral entrerriano.

El PJ cuestiona específicamente la posibilidad de incorporar la fotografía de la fórmula ejecutiva dentro del casillero correspondiente al voto por lista completa.

Según la conducción justicialista, esa configuración podría generar confusión en el elector y otorgar una ventaja indebida al oficialismo.

También analizarán la situación de Martín Müller

En el plano disciplinario, el Consejo Provincial tomó conocimiento del dictamen referido al afiliado Martín Müller, luego de su incorporación como funcionario del gobierno de Javier Milei.

Como el Consejo no cuenta en este caso con una delegación extraordinaria para resolver su expulsión, las actuaciones serán remitidas al Congreso Provincial del PJ, que deberá tomar una decisión definitiva en su próxima sesión.

Continuidad de la conducción

Finalmente, el Consejo Provincial aprobó una nueva prórroga de la licencia solicitada por razones de salud por el presidente del PJ entrerriano, José Cáceres.

De esta manera, se mantiene vigente el esquema institucional y continúa ejerciendo la presidencia interina Silvia “Nené” Moreno.

Con la expulsión de Miranda y Domínguez y la decisión de poner bajo análisis la situación de la Departamental Concordia, el PJ entrerriano dejó planteado un escenario de mayor disciplina interna y reordenamiento territorial, en un momento en que el peronismo provincial comienza a discutir su estrategia y sus candidaturas de cara al próximo proceso electoral.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas