«El PJ votó una cosa en Diputados y lo contrario en el Senado»: la dura crítica de Cavagna por la Ley de Concesiones Viales

El tratamiento de la Ley de Concesiones Viales en la Legislatura entrerriana no solo dejó un debate técnico sobre el futuro de las rutas, sino que también expuso una marcada contradicción política dentro del bloque del Partido Justicialista. El senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna, fue el encargado de señalar la ambigüedad de la oposición: mientras en Diputados el PJ acompañó y modificó la ley, en el Senado el mismo espacio optó por el rechazo total.

«Es muy difícil de explicar que un mismo espacio político vote a favor de una ley en Diputados y, pocos días después, la rechace completamente en el Senado», disparó Cavagna en diálogo con 7Páginas. Para el legislador, este giro no responde a cuestiones técnicas, sino a una estrategia de obstrucción: «Estamos hablando del mismo proyecto, con aportes incluidos por ellos mismos».

Una respuesta al «estado de abandono»

Cavagna defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo, vinculándola directamente con la herencia recibida en materia de infraestructura. Sostuvo que el deterioro de la red vial no es un «relato», sino una realidad que los entrerrianos sufren a diario tras años de falta de planificación.

«El objetivo es terminar con la lógica del parche permanente y avanzar hacia soluciones estructurales», explicó el senador. En ese sentido, aclaró que la ley permite esquemas de concesión en corredores específicos bajo un estricto control estatal: «No es una privatización. Es una herramienta moderna que utilizan la mayoría de las provincias para garantizar obras y mantenimiento cuando el Estado no tiene capacidad financiera suficiente».

«Especulación política»

Sobre el cambio de postura del peronismo entre una cámara y otra, Cavagna fue directo al atribuirlo a la interna opositora. «Da la sensación de que hubo más especulación política que análisis real del proyecto. Y eso es grave, porque estamos discutiendo herramientas para resolver problemas concretos de la gente», subrayó.

Según el legislador oficialista, los mismos argumentos que sirvieron para mejorar el texto en la Cámara de Diputados fueron utilizados en el Senado para intentar voltear la iniciativa, lo que a su criterio demuestra una «falta de coherencia difícil de sostener».

Ordenar la provincia

Finalmente, Cavagna reafirmó el compromiso del bloque de Juntos por Entre Ríos de avanzar con reformas de fondo. «Nosotros estamos enfocados en ordenar lo que recibimos y en dar soluciones definitivas. Para eso hace falta responsabilidad. No se puede decir una cosa en una cámara y hacer exactamente lo contrario en la otra», concluyó.

La ley, que busca atraer inversión privada para la reparación de rutas estratégicas mediante contratos con plazos y obligaciones de inversión claras, sigue siendo el eje de una disputa política que, según el oficialismo, pone en juego la conectividad y la seguridad vial de toda la provincia.

Redaccion de 7Paginas