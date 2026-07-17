El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

El Plan de Alivio Financiero lanzado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con el Banco Entre Ríos continúa registrando una importante adhesión. Desde la habilitación de la inscripción online, el programa ya recibió más de 5.500 solicitudes de empleados públicos, trabajadores del sector privado y jubilados interesados en reorganizar sus compromisos financieros.

La propuesta tiene como objetivo brindar una herramienta que permita unificar deudas contraídas con distintas entidades financieras mediante un nuevo préstamo con condiciones preferenciales, favoreciendo una mejor administración de la economía familiar.

Principales beneficios

El programa ofrece una serie de condiciones especiales para quienes resulten aprobados en la evaluación crediticia:

60 días de gracia, por lo que la primera cuota se paga recién al tercer mes.

Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 60%.

Financiación de hasta 60 meses.

Destinado a empleados públicos, empleados privados y jubilados de la provincia.

La iniciativa permite cancelar compromisos financieros asumidos con distintas entidades y concentrarlos en un único préstamo, facilitando la organización de las finanzas personales y recuperando capacidad de ingreso.

Cómo acceder al beneficio

Las autoridades informaron a 7Paginas, que el Plan de Alivio Financiero continuará vigente durante los próximos meses y que el trámite puede realizarse de manera totalmente digital.

Los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial del Banco Entre Ríos.

Completar el formulario con los datos personales y la información requerida.

La entidad bancaria analiza cada caso y comunica al solicitante el resultado de la evaluación crediticia.

En caso de ser aprobado, el banco asigna un turno para avanzar con el trámite y presentar los certificados de deuda correspondientes.

Una herramienta para aliviar la economía familiar

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa busca brindar una solución concreta a quienes mantienen deudas con distintas entidades financieras, ofreciendo una alternativa de refinanciación en condiciones más favorables.

Asimismo, remarcaron que esta política es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado provincial y el Banco Entre Ríos para acompañar a las familias entrerrianas, facilitar el ordenamiento de sus finanzas y contribuir al fortalecimiento de la economía provincial.

Con más de 5.500 solicitudes registradas desde su lanzamiento, el Plan de Alivio Financiero refleja el interés de los entrerrianos por acceder a una herramienta que permita afrontar sus obligaciones económicas con mayor previsibilidad y mejores condiciones de financiamiento