“El plato de comida”: fuerte reclamo desde una escuela de Concordia por la situación de los comedores escolares

El rector de la institución, Eduardo Ibarrola, envió a la redacción de 7Paginas, un texto titulado “El plato de comida”, en el que describe con crudeza el impacto que tienen los recortes presupuestarios y las demoras en el envío de partidas destinadas a la alimentación de los estudiantes.

“En una escuela pública, un plato de comida no es sólo alimento. Es calor en invierno, es energía para aprender, es dignidad”, expresa el documento, que remarca la importancia del comedor escolar como un pilar fundamental en el proceso educativo.

Según se detalla, la institución brinda asistencia alimentaria diaria a cientos de alumnos en los tres turnos, cubriendo desayuno, almuerzo, merienda y cena. “No es un número: son rostros, historias”, señala el rector, al tiempo que advierte que la falta de respuestas oficiales y las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de este servicio esencial.

El planteo apunta directamente a las políticas públicas vinculadas al área social. Desde la escuela sostienen que, ante la ausencia del Estado, las instituciones educativas quedan solas afrontando una responsabilidad que debería ser prioritaria.

En el texto también se recuerda que el acceso a la alimentación en el ámbito escolar no es un beneficio, sino un derecho respaldado por la Ley Nacional 26.061 y por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

“Cada partida que se reduce sin explicación, cada promesa que no se cumple, se traduce en platos vacíos”, advierte el rector, quien además valoró el esfuerzo de cooperadoras, cocineras, ordenanzas y docentes que sostienen el funcionamiento del comedor en condiciones adversas.

El mensaje cierra con un fuerte llamado a visibilizar la problemática: “El plato de comida no puede ser un privilegio ni una promesa incumplida. Debe ser un derecho garantizado, todos los días, para todos los estudiantes”.

El reclamo se suma a otras manifestaciones del ámbito educativo que alertan sobre el impacto social de la crisis en los sectores más vulnerables, donde la escuela continúa siendo un espacio clave de contención.

Prof. Eduardo Ibarrola.

Rector Titular de la Esc. Sec. N°4 “Damián Pedro Garat” – Villa Adela, Concordia